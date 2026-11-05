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Netflix、民視熱播的奇幻愛情喜劇《新手上路》進入第四週，持續掀起討論。劉冠廷在劇中飾演身手俐落的夜店保全「阿力」，被黑道大哥李李仁欽點擔任天心的貼身保鑣，為戲挑戰三場硬派打鬥。其中一場暗巷「以一擋八」的肉搏戰拍得太過逼真，竟引來民眾報警，警方抵達現場時一度以為真的發生街頭鬥毆，準備衝上前制止。這場戲安排劉冠廷單槍匹馬對抗8名手持球棒的黑道小弟，也是全劇難度最高的動作場面。雖然劇組事前已合法申請拍攝，並知會周邊住戶，但現場打鬥聲及混戰畫面太過真實，仍有不知情民眾報警關心。警方獲報趕抵現場後，一度準備介入制止，直到劇組人員緊急上前解釋，才知道眾人正在拍戲，化解一場虛驚。為了完成動作戲，劇組事前安排安全措施與防護裝備，但連續高強度拍攝4個小時，仍讓劉冠廷體力透支。他在混戰過程中不慎遭到誤傷，額頭當場紅腫、瘀青，卻只在一旁簡單冰敷，隨即要求繼續拍攝。劉冠廷不斷念著口頭禪：「再一顆，再一次會更好。」還開玩笑表示，拍攝地點就在角色阿力的老家樓下，「這場不能輸啊，不能給鄉親丟臉！」劉冠廷透露，自己求學時曾上過京劇課，也曾有一段時間熱愛體操，因此打開了肢體活動度，始終相當嚮往武打戲，這次一口氣完成三場動作戲，也讓他過足戲癮。除了動作場面，《新手上路》的奇幻喜劇橋段也引發話題。黃冠智飾演的鬼魂看著劉冠廷與陳意涵共同照顧新生兒、逐漸產生情愫，因而心生醋意，決定附身劉冠廷，替生前的自己完成告白與約會。為呈現靈魂進入肉體的過程，黃冠智與導演設計出附身四階段，從尚未適應身體的「單人狀態」，到兩個靈魂共存，再由黃冠智從背後操控，最終完全主導肉體。兩人還設計「兩人三腳」、背後環抱控制肢體等動作，黃冠智笑說，被附身就像取得即興演出的通行證，「大家都覺得既然是被附身，做什麼都合理！」