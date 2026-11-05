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▲日本資安頻出包 退稅還要填安全碼 旅客：誰敢填？（圖／路透社／達志影像）

日本退稅新制11月1日正式上路，赴日旅客改成購物時先付含稅價格，離境時在機場辦理通關確認後，再透過信用卡或現金等方式退回消費稅。不過，香港媒體報導，不少旅客在網路上註冊退款信用卡時發現，系統竟要求輸入信用卡背面的安全碼（CVC／CVV），擔心個資外洩、被盜刷。據日本旅遊達人實測，台灣人最常遇到的4大退稅系統中，只有Global Blue不用填安全碼。據香港01報導，不少網友反映，在日本退稅業者的網站登記退款信用卡時，除了卡號、姓名、到期日外，還要輸入卡片背面的安全碼，系統接著會用信用卡「預先授權」試刷一筆。由於日本近期企業和政府系統接連傳出遭到網路攻擊、資料外洩，讓不少旅客擔心自己的信用卡資料會被盜用。據旅遊達人實測，J-TaxRefund、PIE VAT和JPrefund這3個系統，都要求輸入信用卡安全碼；只有Global Blue不需要，只要填卡號、持卡人姓名和到期日就能完成註冊。日本退稅新制適用所有持有效護照的外國旅客，台灣旅客當然也包括在內。據工商時報報導，日本目前有12家退稅業者，但日本旅遊達人林氏璧指出，台灣人最常遇到的是以下4個系統：：由日本JTB與JCB在2018年合資成立的「J&J Tax Free」營運，透過網站登記。截至2025年，合作店家超過1萬5000家，包括多慶屋、松屋銀座、ACE、連鎖藥妝店和便利商店等。：由「Pie Systems Japan」營運，透過App掃描收據登記，主要用在大型購物中心和Outlet，例如三井Outlet Park、LaLaport、東急Plaza，以及登山用品店Montbell。：由新創公司「Smart Technologies & Resources」營運的「Smart Detax」，透過網站登記，合作店家包括3COINS、JR東日本、永旺夢樂城、BOOKOFF、PARCO、WORKMAN、HANDS等。：主要合作對象是傳統大型百貨公司，例如高島屋、三越伊勢丹、松屋、大丸松坂屋，多半在百貨公司的退稅櫃台集中辦理。值得注意的是，退稅系統是由店家指定的，旅客通常沒辦法自己選。到哪家店購物，就得用那家店合作的系統。不少台灣人對Global Blue並不陌生。這家1980年成立的退稅業者，是歐洲退稅的主要業者之一，台灣旅客到歐洲旅遊時，在精品店和百貨公司購物退稅，常會看到它的藍色標誌。據《數位時代》報導，Global Blue在日本新制上路後，也與家電量販店Yodobashi Camera合作，在東京、大阪、京都等8座城市的11家大型門市提供「市區現金退稅」服務。只要在Global Blue的合作店家購物，即使不是在Yodobashi消費，也可以到這些門市領取退稅現金。不過，Global Blue這種「先墊錢」的模式，也需要旅客登記信用卡作為擔保。如果旅客最後沒有完成海關出境確認，Global Blue就會從這張信用卡扣回已經預付的退稅款。擔心信用卡資料外洩的旅客，也可以選擇在機場領取現金退稅。據香港01報導，J-TaxRefund與JPrefund都允許旅客在出境前於機場登記並領取現金，但可能收取約1%的手續費；PIE VAT目前則沒有提供現金退稅的選項。另外，部分機場也有「Self Tax Refund」「Cash Japan」等現金退稅機或櫃台，但同樣要收手續費。：在同一家店、同一天購買的商品，未稅金額合計滿5000日圓以上才能退稅。：商品必須在購買後90天內帶出日本，並完成海關確認。消耗品在日本境內不能拆封使用，同一張收據上只要有一項不符合規定，整張收據都可能無法退稅。：旅客要在託運行李和安檢前，先到海關自助機（KIOSK）或用Visit Japan Web完成確認。顯示綠燈就代表不用檢查，顯示紅燈則要帶著商品到指定檢查區。如果一定要填信用卡資料，旅客可以考慮使用額度較低的信用卡，或另外申請一張專門用在旅遊的卡片。同時也要確認自己是在退稅業者的官方網站註冊，小心假網站釣魚；回國後也要定期檢查信用卡帳單，發現異常交易就立刻聯繫發卡銀行。