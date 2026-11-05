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從配樂師到政壇黑馬

「跨界合作」理念契合政治哲學

美國期中選舉風雲變色，而在民主黨的「藍潮」中，有一個人的勝選顯得特別精彩，曾經為全球知名動漫《七龍珠Z》英文版配樂的作曲家、現任民主黨籍德州參議員約翰遜（Nathan Johnson），3日擊敗共和黨對手米德爾頓（Mayes Middleton），成功當選德州檢察總長。約翰遜的勝出打破了德州政壇過去的政治版圖，成為1999年來首位民主黨籍的德州檢察總長，也讓他的跨界人生再度引發熱議。綜合外媒報導，雖然這場選舉被政壇視為一次重大翻盤，但對廣大動漫迷而言，約翰遜的名字早已銘刻在回憶中。在踏入政壇前，約翰遜曾任職於美國版《七龍珠Z》代理商Funimation擔任配樂師。他曾為2005年發行的《七龍珠Z》前67集親自操刀配樂，並參與了《七龍珠Z》五部劇場版電影的音樂創作，其中包括著名的《Broly: Second Coming》、《Fusion Reborn》等等。在2012年接受訪問時，約翰遜曾坦言，在接下配樂工作前自己從未看過《七龍珠》，剛開始甚至難以理解角色與情節脈絡。然而隨著創作深入，他逐漸體會到這部作品的魅力，特別是悟飯與父親悟空之間的羈絆，讓身為人父的他產生了強烈共鳴。這段獨特的藝術經歷，之後成為他政治生涯中極具吸引力的個人標籤。約翰遜表示，當他在2018年首次參選德州參議員時，許多年輕選民得知他是《七龍珠Z》的配樂師後，「感到無比驚喜與狂熱」。約翰遜回憶說，「當有些年輕人發現了我的音樂背景，特別是《七龍珠Z》，他們對此感到非常興奮」。約翰遜曾指出，《七龍珠Z》中「看似不可能的盟友攜手合作」的核心精神，恰巧映照了他自身的政治哲學。他在2017年受訪時也曾強調，「《七龍珠Z》永遠是我的一部分」。在德州這個傳統的紅州，約翰遜以跨黨派談判專家的形象著稱，在共和黨佔絕對優勢的參議院中依舊能夠屢屢推進法案，約翰遜表示，擔任德州檢察總長後，他也會秉持同樣的合作精神。約翰遜說自己希望遠離全國性的政治紛爭，專注於州級事務，「我認為人們渴望民選官員能夠認真地開展實質性的工作」。從為超級賽亞人打造激昂樂章，到如今掌管美國孤星州的法治龍頭，約翰遜憑藉獨特的跨界背景與年輕選民的支持，在美國政壇譜寫獨特篇章。