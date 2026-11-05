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網友要大家醒醒吧：綠執政這麼久生活有變好？

用運動壯大台灣！金牌國手彭名揚親自留言力挺

選戰倒數23天，民進黨台北市長候選人沈伯洋「洋流」持續延燒，各地支持者以「小水滴」互相打氣；不過，網路上也出現不同聲音，有民眾質疑民進黨執政多年，生活真的有所改善嗎？意外引發網友熱烈討論，甚至連田徑金牌國手彭名揚也親自留言，大讚台灣體育環境「好的不得了！」一名網友近日在Threads發文，以「台灣人，你該醒醒吧」為題，質疑從前總統蔡英文執政，一路到現今總統賴清德上任，民進黨已經執政10年，「你的生活真的有變好嗎？」相關言論隨即掀起正反兩派交鋒。多數網友不認同原PO的看法，紛紛從地方建設、兩岸立場及產業發展等面向提出反駁，「高雄台南都是民進黨執政，這幾年發展很快。台中的盧秀燕8年了，捷運還長不出1公分，台中人該醒醒了吧！」還有網友反問：「台北人，你該醒醒吧⋯⋯國民黨執政這麼久，你的生活真的有變好嗎？」另外，也有人坦言，「我可以不選民進黨，但看著國民黨舔共的路線，我實在投不下去呀！」、「民進黨會反共就比藍白好啊，不然要投給舔共藍白黨噢，好好笑」、「這就是一爛還有一爛爛啊，當你覺得民進黨不怎麼樣的時候，回頭看看國民黨就覺得算了還是投給民進黨吧，至少他們不會整團帶去中共握手」。另一方面，體育發展也成為網友討論的焦點，政府去年9月正式成立運動部，以「用運動壯大台灣」為目標，首任部長由曾在奧運奪下羽球男雙金牌的「麟洋配」成員李洋出任，外界對台灣體育政策及資源投入也抱持期待。對此，田徑國手彭名揚也親自現身留言區，直言：「有啊！至少體育環境跟以前比起來，好的不得了！」吸引超過3萬人按讚力挺。彭名揚是台灣男子400公尺跨欄好手，曾在2023年成都世大運男子400公尺跨欄決賽跑出48秒62，不僅刷新個人生涯最佳紀錄，也打破陳天文保持22年的48秒63全國紀錄，成功摘下金牌。不過，彭名揚在巴黎奧運前夕遭遇傷勢打擊，原本以48秒70取得參賽資格，卻因右膝髕骨韌帶斷裂，最終在預賽未能完賽，首度奧運之旅也因此提前結束。目前他仍持續復健，努力爭取重返賽場。