我是廣告 請繼續往下閱讀

日本創作歌姬AiNA THE END將於2027年10月16日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《AiNA THE END LIVE TOUR 2027》演唱會，票價分成5880元(VIP)、4880元、3880元、3280元、2480元、1880元，2026年11月12日（四）上午10點正式在寬宏售票系統開賣。而台北場與日本場是同步公開，這是團隊展現對台灣市場及樂迷的重視，也特別考量台灣樂迷的購票需求，安排提前開放售票，讓台灣樂迷能及早安排規劃。演出地點：台北國際會議中心TICC演出日期：2027年10月16日（星期六）19:30演出票價：$5880(VIP)、4880、3880、3280、2480、1880售票時間：2026年11月12日（星期四）10:00售票系統：寬宏售票系統VIP套票內容：1張$5,870演唱會票券VIP專屬紀念吊牌及掛繩1份VIP專屬留言明信片1張VIP專屬福利- Sound CheckAiNA THE END於2015年以「無伴奏龐克偶像團體」BiSH成員身分展開演藝活動，憑藉極具辨識度的沙啞嗓音、強烈的情感張力與獨特舞台魅力，迅速成為團體中最具代表性的靈魂人物之一。2021年，她發行首張全創作個人專輯《THE END》，包辦全專輯作詞作曲，正式展開個人音樂生涯。BiSH於2023年正式解散後，AiNA THE END持續以個人歌手身分活躍於日本樂壇，以橫跨搖滾、流行與另類音樂的鮮明風格，展現獨樹一格的創作實力；也陸續為多部人氣動畫、戲劇及電影演唱主題曲，包括《機動戰士鋼彈 水星的魔女》第二季片尾曲〈Red: birthmark〉、《藥師少女的獨語》片尾曲〈愛語〉（アイコトバ），以及《膽大黨》第二季片頭曲〈革命道中 - On The Way〉等作品。其中〈革命道中 - On The Way〉更成為她個人生涯最快突破串流播放量4億次的爆紅單曲，不僅登上美國Billboard Global 200排行榜，也讓她以個人身分首度站上《NHK紅白歌唱大賽》舞台，展現其音樂作品跨越日本、走向國際的影響力。此外，她也於「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」入圍年度最佳歌曲、最佳動畫歌曲等7項大獎提名，持續受到業界肯定。