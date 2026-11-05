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台北市長蔣萬安今（5）早在臉書發文「大巨蛋，市民的光榮主場！」，強調自己上任後承接前市府基礎，在一年內推動大巨蛋完工啟用，並宣布未來將迎接2027年世界12強棒球賽預賽、複賽。沒想到貼文曝光後，遭網友留言嘲諷，蔣萬安支持者則反擊，雙方在留言區隔空交鋒，至今已衝破3000則，火藥味十足。蔣萬安稍早表示，感謝有越來越多朋友站出來幫忙闢謠，「他們一直是我最大的後盾」。蔣萬安說，過往可能怕被出征都不敢講話，但現在很願意就事實面來說明澄清，他非常感謝，「他們一直是我最大的後盾」。不過有前市府員工批評他「愛蹭棒球」，就連味全龍有哪些重要球星都要別人提供資料，另外 12 強奪冠時，指控蔣萬安倉促宣布要頒發獎金，然後施壓將獎金發給不符合規定的味全龍球員，蔣則回應，大家都看過他收集球員卡的盒子裡面，他就是標準的資深龍迷，這個都是事實。