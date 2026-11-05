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▲「有湯有瑜隆總來」聯合競選總部成立大會，現場吸引約千名鄉親及支持者參與。（圖／市議員湯詠瑜提供）

2026年九合一選舉進入、最後衝刺階段，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆與高雄市議員湯詠瑜，4日晚間在捷運美麗島站8號出口旁舉行「有湯有瑜隆總來」聯合競選總部成立大會，現場吸引約千名鄉親及支持者參與。台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁到場力挺，陳其邁並與賴瑞隆同台。陳其邁也為湯詠瑜披上彩帶，象徵團隊正式啟動最後階段的選戰。立法委員邱議瑩、許智傑、林岱樺、李昆澤、黃捷、高雄市議會議長康裕成及前立委陳柏惟等貴賓也出席，共同見證聯合競選總部正式成立。活動由市議員邱俊憲、鄭孟洳共同主持。現場也有多位現任市議員及議員候選人出席，另有地方里長、工會及社團代表到場。湯詠瑜表示，四年前，她也是在同一個地點舉辦競選總部成立大會，當時還是第一次投入選舉的政治新人，四年來，累積選民服務案件已突破一萬件，並連續七個會期獲得高雄市公民監督公僕聯盟評鑑為「問政優質議員」，也是這屆唯一連續七個會期獲得這項肯定的議員。從教育、公共托育、勞工權益、交通安全，到都市更新、公共設施及地方建設，包括高雄車站前人行道護欄、愛河抽水站、城市光廊等，持續透過質詢、提案、會勘與協調，推動市政改善。湯詠瑜強調，這些服務與問政成果，都來自四年前鄉親給予的機會。她對自己的四年成績有信心，也願意交給鄉親檢驗，但成績單不會自己變成選票，接下來仍會繼續走入市場、社區與巷弄，全力爭取鄉親支持。台南市長黃偉哲特別南下高雄，為賴瑞隆與湯詠瑜站台。他送上台南特色肉乾「穩條」，取台語諧音「穩當選」的寓意，祝福兩位候選人順利當選。賴瑞隆也表示，四年前湯詠瑜以臺美雙律師的專業背景投入政治，當選後持續深耕地方，從工會與勞工權益，到學校、道路、愛河周邊建設，以及兒童、長輩等各項議題，都能看見她投入的身影。賴瑞隆指出，年底選舉除了市長選戰，也希望民進黨在高雄市議會爭取過半席次，讓未來市政建設能順利推動。他呼籲支持者積極為湯詠瑜及其他議員候選人爭取選票，共同面對選戰最後階段的挑戰。陳其邁特別提到，湯詠瑜連續七個會期獲得優質議員評鑑，是十分難得的成績，肯定她將法律專業運用在議會問政，認真為地方服務。陳其邁也回顧高雄近年的產業轉型與城市發展，從台積電及科技大廠投資、半導體產業聚落成形，到演唱會經濟、冬日遊樂園等城市活動，強調高雄近年的發展來自市府團隊及中央共同努力。陳其邁更預告，下週一（11月9日）將公布一項與高雄有關的重大消息，並以「轟動武林、驚動萬教」形容，至於具體內容則暫時賣關子，為成立大會增添話題。高雄市議會議長康裕成率領多位現任議員及議員候選人登台，展現議會同仁的支持。也代表議會同仁，送上特製巨型包子與粽子，取「包中」的吉祥寓意，祝福湯詠瑜順利連任。湯詠瑜表示，這次前金、新興、苓雅選區共有九位候選人競逐五席，競爭十分激烈。自己擔任議員三年多來，四年前能夠當選，靠的是鄉親一票一票的認同與栽培。這份信任得來不易，她從不敢把任何一票當成理所當然。活動尾聲，市長候選人賴瑞隆為湯詠瑜授戰旗，並與陳其邁、議長康裕成及現場民意代表共同為湯詠瑜加油，現場支持者齊聲高喊加油口號，將氣氛推向最高潮。