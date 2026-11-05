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台視八點檔《寶島西米樂 守護》中，盧彥澤飾演的「中和」深受藥癮折磨，發作時不僅失去理智，還為了找藥狼狽爬行、用頭撞門。為呈現角色被藥物徹底控制的狀態，他拍攝時雙手雙腳遭反綁，掙扎過程中直接從床上摔落，身體多處撞出瘀青。雖然演得辛苦，兒子看完卻暖心稱讚：「爸爸，我覺得你演的電視很好。」讓他聽了相當欣慰。導演要求盧彥澤徹底放下形象，以「怎麼狼狽就怎麼爬」的方式詮釋藥癮發作，甚至形容角色已經像失去尊嚴的野獸，「就算藥埋在土裡，也要挖出來吃」。拍攝過程中，盧彥澤雙手雙腳被綁在身後，必須一邊翻滾、一邊設法向前爬，還直接從床上摔到地面，撞擊聲在現場清楚可聞。高強度動作讓他身上留下多處瘀青，他苦笑表示：「我就把自己當成一塊肉。」何宜珊在旁看得相當震撼，大讚盧彥澤整個狀態非常真實，還笑稱他拍完這場戲後，「可以去當反毒大使了」，也坦言藥癮發作的狀態相當難揣摩。盧彥澤透露，兒子看過他的演出後，認真稱讚：「爸爸，我覺得你演的電視很好。」讓拍攝過程再辛苦的他都覺得值得。不過，劇中盧彥澤除了向何宜珊告白，還與蔡祥上演結婚戲碼。每當親密橋段播出時，他都會刻意遮住孩子的眼睛，擔心兒子誤以為「爸爸怎麼和別的女生在一起」，導致價值觀錯亂。每當中和藥癮發作時，力氣都會變得異常大，只能由孫綻飾演的「汪龍」出面壓制。孫綻從背後緊抱不斷掙扎的盧彥澤，兩人經常在地上拉扯，導演看了也忍不住笑喊：「畫面好激情喔！」盧彥澤則大讚孫綻的肩膀相當可靠，笑說：「躺在他懷裡很安心。」孫綻身穿皮衣在攝影棚內反覆拍攝，最後滿身大汗，直呼當天運動量已經足夠，還驚訝盧彥澤力氣太大。為避免對方過度投入受傷，他也不時提醒床架的位置與高度，兩人在激烈演出中仍保持默契。