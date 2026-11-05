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抗癌女孩手作狗娃娃 蔡英文暖心叮嚀「一定要好好的」

民進黨台中市長候選人何欣純今（5）日下午於文心森林公園舉辦「帶毛孩出門走走」活動，特別邀請前總統蔡英文跨刀站台。儘管宣傳期僅短短一天半，現場仍湧入上千飼主與毛小孩齊聚。蔡英文一抵達便被熱情群眾團團包圍，她笑問「大家今天都不必上班嗎？」轉頭隨即看見粉絲高舉「翹班來看你」手牌。團隊更特別安排彰基醫療犬「亞瑟」與她互動，乖順的亞瑟不到3分鐘就倒臥在蔡英文腳邊撒嬌蹭腿，蔡英文笑稱應是「我身上充滿了狗味！」蔡英文下午結束潭子得天宮參香行程後，隨即驅車直奔南屯區文心森林公園。早在活動開始前，草地上便有數百位民眾頂著豔陽耐心守候；當蔡英文步入會場時，現場迅速聚集突破上千人，尖叫歡呼聲瞬間掀翻全場。支持者紛紛扯開嗓門高喊「蔡想想媽媽」、「蔡實實我愛你」，爭相邀請蔡英文觸摸自家毛孩。蔡英文宛如置身巨型寵物樂園，一邊親切與民眾寒暄，一邊忙著摸頭、握狗掌，整個人樂得合不攏嘴。活動高潮是由競選團隊精心安排的驚喜互動，邀請來自彰化基督教兒童醫院的醫療陪伴犬「亞瑟」前來助陣。服役已滿6年、預計再2年就要榮退的亞瑟個性溫柔穩定，即便周遭尖叫與加油聲此起彼落，依舊展現出專業陪伴犬的穩健風範。在蔡英文溫柔撫摸下，亞瑟舒服地半翻著身子，甚至主動用毛茸茸的頭不斷輕蹭蔡英文的大腿，融化在場所有人。除了療癒的毛孩互動，現場也上演令人動容的溫馨插曲。一名長期接受化療抗癌的18歲女孩「兩隻魚」，特地帶著親自設計的「亞瑟狗娃娃」來到現場，親手送給蔡英文與何欣純。看著女孩勇敢抗癌的身影與心意，蔡英文與何欣純深受感動，兩人親切握著女孩的手、溫柔撫慰，並暖心叮嚀「一定要好好的」，為激烈選戰增添滿滿的溫暖力量。