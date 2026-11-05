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巴西足球賽場驚傳震驚全球的史詩級大亂鬥！在巴西米納斯吉拉斯州舉行的U20乙級錦標賽準決賽首回合，由馬莫雷（Mamoré）出戰烏貝蘭迪亞（Uberlândia），客隊馬莫雷雖以3：1拿下勝利，比賽最後卻因挑釁性慶祝引爆全場失控群架；主裁判莫德斯托（Fernando Patrick Drosghic Modesto）因場面過於混亂無法當場亮牌，最終在賽後官方裁判報告中一口氣將「53人」列入驅逐名單，包含43名球員與10名隊職員，不僅直接改寫世界足壇歷史，更遠遠超越2011年阿根廷聯賽單場36人染紅的舊紀錄。這場於薩比亞公園球場（Parque do Sabiá）上演的四強激戰，火藥味早在下半場初段就已點燃。烏貝蘭迪亞球員盧伊克（Luike Santos）累積兩張黃牌退場後，球團高層與隊職員便曾衝進場內抗議並威脅裁判，導致賽事一度停擺長達40分鐘。未料比賽恢復後更演變成全面殺戮戰場。下半場補時第9分鐘，馬莫雷球員攻入鎖定勝局的第3球，球員大維（Davi）慶祝時竟轉身朝烏貝蘭迪亞替補席做出挑釁侮辱手勢，瞬間點燃對手怒火；雙方球員、板凳席替補與教練團隊隨即一擁而上爆發激烈群架，現場飛踢、重拳與雜物滿天飛。面對全場數十人混戰，主裁判莫德斯托根本無法上前逐一出示紅牌，在考量現場安全條件蕩然無存後，只能直接吹哨終止比賽，並在事後報告中逐一指認施暴人員，最終累計多達53人遭到驅逐。衝突的野蠻行徑甚至一路蔓延至球場設施內部。當地警方接獲報案進駐球場調查後赫然發現，球場內部約有14扇門遭到蓄意踢踹破壞，包含淋浴間、水療設備、窗戶與會議桌椅皆出現大面積損毀，整座球場宛如經歷一場暴動洗劫。主裁判莫德斯托更在賽後裁判報告中沉痛揭露，自己在執法過程中遭到烏貝蘭迪亞球團人員極為嚴重的暴力與死亡威脅，對方甚至當面恐嚇「你們今天休想活著離開這座城市」。裁判團隊事後已正式前往警局報案備案，米納斯吉拉斯州體育司法法庭也已啟動司法程序，將對兩家球會的嚴重暴力與破壞行為追究民事與刑事責任。回顧世界足壇歷史，金氏世界紀錄所認證的單場最多紅牌紀錄，為2011年阿根廷第五級聯賽中阿特萊蒂科克萊波爾（Atlético Claypole）對陣維多利亞諾阿雷納斯（Victoriano Arenas）之戰，當時裁判共出示了36張紅牌。在這場荒謬的大亂鬥落幕後，原本即將進行的準決賽次回合也宣布取消。烏貝蘭迪亞球團發表聲明指出，考量到馬莫雷在歷經大規模禁賽處分後，全隊僅剩7名可用之兵，為了展現公平競賽與運動家精神，決定主動放棄次回合賽事。