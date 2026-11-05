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男星陳熙之曾在《廉政英雄》、《炮仔聲》、《天之驕女》等多部熱門本土劇及八點檔中嶄露頭角，原本父親希望他能接手家中的營造與消防家族事業，但他因無法割捨對演藝的熱情，選擇白手起家、不跟家裡伸手。早期他憑藉獨到眼光賺得第一桶金後，在好友的大力支持及鼓勵下，毅然轉型成立「合名娛樂」與「平天下電影」兩家公司，從演員跨足影視投資與製作。陳熙之的父親原本希望他接手家中營造及消防相關事業，但他始終放不下表演夢，選擇靠自己在演藝圈打拚，也不向家裡伸手。談到轉型契機，陳熙之坦言，近年演員即使簽進經紀公司，也未必能穩定獲得演出機會。與其繼續等待市場選擇，他決定主動投入資金、開發作品，除了替自己開創新方向，也希望為旗下藝人增加被看見的機會。陳熙之目前旗下簽有夏宇禾、劉心語、韓雨潔、簡嫙、藍辰語、張靚靚及常立琳等藝人。過去也陸續投資製作戲劇《男公館》、《天意偵查隊》，以及電影《我想和你在一起》、《我只是忘了錢包和手機》，逐步建立自己的影視版圖。他表示，投資作品除了希望活絡市場，更重要的是替簽約藝人創造演出舞台，避免演員長期陷入只能等待試鏡或邀約的被動處境。今年下半年，陳熙之將推動籌備超過兩年的奇幻溫馨電影《我的外星阿嬤》，預計今年底或明年農曆年後開拍。作品融合奇幻題材及復古美學，描繪跨越三代的親情、愛情與和解。陳熙之透露，劇本開發初期，阿嬤一角的夢幻人選就是金馬影后陳淑芳，「每次和導演、編劇討論劇本，第一個浮現的就是淑芳阿姨溫暖又可愛的笑容。」目前也期盼能順利邀請陳淑芳加入，成為電影的重要靈魂人物。從跑龍套的基層演員成為公司老闆，陳熙之坦言一路走來並不輕鬆，即使身分改變，仍不時面對不公平待遇與惡意攻擊，但他選擇繼續投入影視產業，希望靠自己創造更多可能。