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吳卓源2024年介入朱軒洋跟網紅Cindy的戀情，形象大跌還因此沉寂了2年，今年她重新加盟華研國際，不只推出新作品，還參與戲劇演出宣布復出，其中也包括在金鐘獎拿了許多大獎的《忘了我記得》，她在劇中飾演謝盈萱童年時期的媽媽，因為產後憂鬱無情拋下全家人，在女兒心中種下了一根刺。吳卓源在《忘了我記得》劇中，飾演女主角樂樂的母親「王曉芳」，與王柏傑一起演出年輕夫妻，她的角色本來是愛唱歌、愛笑的女孩，婚後卻因為老公長年在外跑船，只能獨自承擔育兒壓力，最後陷入產後憂鬱症離開家庭，只留下了年幼女兒。劇中最催淚的一幕，是年幼的樂樂看著在沙發上崩潰的媽媽，心疼地說出：「媽媽妳走吧，但不要再哭了。」讓這段母女關係成為劇中令人揪心的情節，吳卓源雖然戲份不多，卻展現出角色被生活壓得喘不過氣的無助。在王曉芳離家前曾教女兒做「番茄醬炒飯」，因此長大後，每當樂樂想起媽媽，她就會把番茄醬倒在虎口再送進嘴裡，成為她懷念媽媽的方式，吳卓源雖然不是主要演員，但仍然是整部劇中最重要的角色之一，因此演出得到了許多觀眾的注意。吳卓源2024年被爆出介入朱軒洋、Cindy感情，沉寂兩年半後終於卸下心防，接受陶晶瑩專訪時，首度在鏡頭前聲淚俱下，向朱軒洋前女友Cindy正式致歉，「真的要跟她說對不起，因為我造成她這麼多的痛苦，我感到非常抱歉。」不過Cindy卻沒有要領情的意思，直接發文開酸：「你那邊還來得及買600的台積電。」