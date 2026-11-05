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藝人閃兵案鬧得沸沸揚揚，今（5）日新北地方法院傳喚棒棒糖成員「王子（本名：邱勝翊）」等人到場開庭，王子在庭上坦承自己逃兵一事，但卻突然爆料「不是找閃兵集團首腦陳志明」辦理，而是另外找其他人，讓法官原地傻眼直呼：「所以醫院外面都是你們這些人嗎？（指閃兵集團）」今日開庭時，王子坦承逃兵一事，但表示自己並不是找閃兵集團首腦陳志明辦理，肯定地對法官說：「我肯定不是找他。」陳志明一旁也認同發言，指自己跟邱勝翊沒有見過面。接著法官詢問陳志明，是否知悉逃兵集團還有其他同業，傻眼地說：「所以醫院外面都是你們這些人嗎？（指閃兵集團）」陳志明則回應自己不知道同業訊息。接著庭訊後，王子走出法院受訪時再次道歉，「對於過去所犯下的錯誤，再次跟大家說聲對不起，接下來一切尊重司法，也會繼續反省，對這個社會做出更有用的事情。」檢警調查閃兵集團分別在2011年到2024年，向役男收取5萬元至35萬元費用，接洽安排他們到醫院看診後拿到不實的診斷證明書，為此拿到免役證明。王子則是花費30萬元，客製化偽造高血壓家族史病例，目前被求刑2年2個月。