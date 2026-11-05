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▲楊大正（如圖）的爸爸去年因身體不適住院，一度陷入危急狀態，在醫院躺了三個月，期間輾轉多家醫院卻一直查不出病因，最後才確診父親是腦部細菌感染。（圖／火氣音樂提供）

金曲樂團滅火器主唱楊大正今年7月受訪時證實爸爸淋巴癌復發，正積極治療中，怎料今日卻傳出楊爸爸離世的消息，臉書發文寫道：「今天是楊爸的畢業典禮，一起送楊爸走完最後一段人生尾路。」去年楊爸爸因身體不適住院，在醫院躺了三個月一直查不出病因，最後才確診是腦部細菌感染。當時楊大正因背負龐大經濟壓力，直呼：「一天6000元在噴，他又沒保險。」於是在台積電（2330）股價低點700多元進場，豁出去買了1張、約70幾萬元。楊大正的爸爸去年因身體不適住院，一度陷入危急狀態，在醫院躺了三個月，期間輾轉多家醫院卻一直查不出病因，最後才確診父親是腦部細菌感染。因遲遲找不出病因讓他心急如焚，後來去拜了山邊媽祖，爸爸的病情才逐漸有起色。楊大正曾透露，爸爸住院時他背負龐大經濟壓力，住院費加上請看護，一天得花6000元，加上爸爸沒有保險，「當時真的是滿無助的，不知道他會不會好，也不知道要住多久。」很少買股票的他，當時適逢台積電700多元低點，於是硬著頭皮買了一張，結果一路漲到爸爸的病好了。鮮少公開談論家人的他，2021年發文透露爸爸檢查出淋巴癌第四期，讓他相當錯愕，忍不住爆粗口：「X你老師！是淋巴癌。」楊大正表示爸爸起初在越南經營房地產，後來聽說跑去寮國養魚，之後搞了一台咖啡機變成烘豆師後生活才漸漸穩定，直到2018年終於說服爸爸回台。不過因為楊爸爸在寮國的時候淋巴結有多處腫脹、痛了幾個月，因此趕緊帶他去醫院檢查，沒想到檢查結果出爐竟是淋巴癌，甚至還是四期，經過1年半的休養爸爸一度恢復健康，未料今年7月楊大正卻證實楊爸爸淋巴癌二度復發，正在積極治療中，沒想到今卻傳出楊爸爸病逝的消息，讓眾人不捨。