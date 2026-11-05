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▲高雄市政府交通局舉辦115年度交通績優人員與機構表揚大會，以感謝交通第一線的績優警察、運輸團隊等，攜手守護市民平安出行。(圖／高雄市政府交通局提供)

▲高雄市政府副市長林欽榮致詞。(圖／高雄市政府交通局提供)

▲高雄市政府交通局舉辦115年度交通績優人員與機構表揚大會，以感謝交通第一線的績優警察、運輸團隊等，攜手守護市民平安出行。(圖／高雄市政府交通局提供)

▲高雄市政府交通局舉辦115年度交通績優人員與機構表揚大會，以感謝交通第一線的績優警察、運輸團隊等，攜手守護市民平安出行。(圖／高雄市政府交通局提供)

高雄市政府交通局於今(5)日，在高雄市左營區漢來飯店巨蛋會館，舉辦115年度交通績優人員與機構表揚大會，以感謝交通第一線的績優警察、運輸團隊等，攜手守護市民平安出行。高雄市政府交通局115年度交通績優人員與機構表揚大會，是由高雄市副市長林欽榮、交通局副局長劉建邦、警察局副局長梁東山等人主持，有獲獎的交通警察、交通義勇警察、公車及計程車駕駛、捷運與輕軌司機員、輪船公司船長，以及表現優良的計程車隊、公車業者與捷運公司代表與會，以肯定大家在不同崗位上的專業與付出，共同打造安全、便利的交通環境。高雄市副市長林欽榮表示，交通安全有賴所有第一線人員共同努力，無論是在路口、施工路段指揮交通的交通警察與義交，或是每天載送市民通勤、就學及返家的公共運輸從業人員，都是城市交通不可或缺的重要力量，感謝大家堅守崗位，以專業、熱忱與細心提供優質服務，守護每一位市民的行車與乘車安全，也期勉獲獎人員持續發揮良好示範作用，將優質服務精神，傳遞給更多交通從業人員與駕駛人。高雄市政府交通局副局長劉建邦指出，透過年度表揚，除了肯定績優人員與機構的努力，也希望帶動更多從業人員精進專業、提升服務品質，讓交通安全不只落實在道路管理，更融入每一次駕駛、每一趟乘車及每一個交通環節，攜手打造更安全、友善、便利的交通環境。接受表揚的優良職業汽車駕駛人有曾崑雄、鄭重美、程宇行、溫尉成、許志文、蘇啟鳴、陳盈佐、簡茂峰、姚子仲、李明陽、佘文偉、張榮凱、康聖哲、盧正忠、方偉賢、劉宗榮、謝成璋、王山富、吳宜靜、林家賢、顏兆宏、張子沄、黃信養、謝欣樺、吳俊輝等25位。績優交通警察有蔡旻陞、林冠妤、邱睿庭、顏參福、張傅杰、鍾明家、黃厚福、洪鈺琁等8位，績優交通義勇警察有利生輝、周江進、顏國銀、陳淵富、林文富、歐勝福、林朝鵬、詹緯治、簡志森、劉家甫、謝淑貞、洪龍裕、邱柄儒、曾仁海、吳旼錡、蔡志祥、魯小芸、黃美玲等18位，優良捷運輕軌司機員有陳垤橙、黃偉豪、趙健翔、王芊懿、吳秀惠、黃凱平等6位，優良輪船公司船長有吳政育1位。優良計程車隊有台灣大車隊股份有限公司高雄分公司、中華正大車隊股份有限公司、和泰移動服務股份有限公司高雄分公司、凱旋大都會車隊、勝利車隊股份有限公司等5家，高雄捷運定期檢查優等機構有高雄捷運股份有限公司，公車營運與服務品質評鑑優等業者有義大汽車客運股份有限公司、高雄汽車客運股份有限公司、高雄市美濃區獅山社區發展協會、社團法人台灣福田社會福利發展協會等4家。