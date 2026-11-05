迎接雙11即11月11日即將到來，飯店業者紛紛推出超狂優惠。像是台北遠東香格里拉推出雙11單日24小時販售自助餐廳「遠東Café」雙人餐券直降6折。高雄洲際酒店則一連7天買餐券享折扣，其中SEEDS 大地義式餐廳的「BBQ 大地龍蝦炙宴券」將下殺最優75折。《NOWNEWS今日新聞》整理全台4家飯店針對雙11推出的優惠訊息，一文掌握。
📍高雄洲際酒店：
高雄洲際酒店響應雙11，於11月11日 00:00 起至17日23:59限時7天，在高雄洲際酒店官方電商網站推出五週年限量餐券，集結 SEEDS大地義式餐廳、湛露中餐廳、WA-RA日式餐廳、HAWKER好客南洋餐廳 與 BL.T33 大廳酒吧五大餐飲品牌，以最優7.5折禮遇邀請貴賓同慶開幕五週年。
自助餐廳龍蝦吃到飽 下殺75折
想大啖龍蝦，SEEDS 大地義式餐廳將備受賓客喜愛的人氣饗宴，化為「BBQ 大地龍蝦炙宴券」，每套 NT$2,580，推出兩種加贈方案：購買三套加贈一套，共四套7740元；購買十套加贈兩套，共十二套2萬5800元，最優相當於7.5折優惠禮遇。鍾情中式經典，湛露中餐廳由主廚張守誠掌舵，此次推出「招牌片皮鴨兩吃平午餐品賞券」，週年禮遇價2580元（原價2980元）。
📍台北遠東香格里拉飯店：
台北遠東香格里拉目前正推出線上旅展，活動將至11月9日午夜12點，於台北遠東香格里拉官網祭出住宿21折起、星級餐飲59折起。壓軸強檔將於11月11日，接力推出限時24小時「雙11優惠快閃」，人氣自助餐「遠東Café」雙人餐券直降6折，等於最高現省1576元。
📍台南遠東香格里拉飯店：
台南遠東香格里拉飯店也宣布，迎接雙11推出餐飲優惠，集結旗下餐廳推出優惠最低73折起。亮點之一是整合旗下三大餐廳推出的「聯合餐飲抵用券」，六張優惠價6000元，可折抵總額7200元的餐飲消費，等於現省1200元。餐券可跨遠東Café、醉月樓及大廳茶軒使用。
另還有遠東Café自助餐廳推出「平日自助午、晚餐五張券組」，原價7590元，優惠價5900元，平均每人1180元，即可品嚐日式海鮮、爐烤牛排、異國熱食及精緻甜點等豐富料理。而「自助早餐四張券組」，原價3080元，優惠價2600元，平均每人650元。除了中西式早餐料理，還能品嚐台南特色美食。
而位於飯店至高38樓、入列全台10大夜景餐廳的醉月樓中餐廳，推出「烤鴨六人海陸美饌券」，原價9999元，優惠價7280元，現省2719元。線上旅展即日起至11月24日於台南遠東香格里拉官網限時販售。
📍台中日月千禧酒店：
搶攻雙十一購物盛典商機，台中日月千禧酒店從星級套房、健身體驗、客房備品到精緻法式甜點、豪華自助百匯、極品牛排與獨創調酒，皆獻出限時限定雙11驚禧。像是1F旅覓酒吧11月份指定單片蛋糕每個僅售111元，約5.5折起。
3F饗樂全日餐廳自助百匯即日起至11月8日前完成提前訂位，用餐於11月9日-11月13日午、晚餐時段，享有每位1111元（含一成服務費，原價每人1307元）。現場用餐並再次預訂2026年12月或2027年1月平假日午、晚餐，直接享成人餐價78折，優惠上限12位。
「24F極炙牛排館」11月9日-11月13日午餐時段，雙人同行點用指定品味套餐(1180元)，即享第2人加價只要2111元優惠價。以美國極佳級翼板牛排、炙烤台灣桂丁土雞、普羅旺斯海鮮拼盤等五款主餐任選二。晚餐時段，點用套餐第二人加價2111元即可享用一套「美國極佳級肋眼牛排（8oz）」套餐（原價3718元）。
資訊來源：台中日月千禧酒店官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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高雄洲際酒店響應雙11，於11月11日 00:00 起至17日23:59限時7天，在高雄洲際酒店官方電商網站推出五週年限量餐券，集結 SEEDS大地義式餐廳、湛露中餐廳、WA-RA日式餐廳、HAWKER好客南洋餐廳 與 BL.T33 大廳酒吧五大餐飲品牌，以最優7.5折禮遇邀請貴賓同慶開幕五週年。
自助餐廳龍蝦吃到飽 下殺75折
想大啖龍蝦，SEEDS 大地義式餐廳將備受賓客喜愛的人氣饗宴，化為「BBQ 大地龍蝦炙宴券」，每套 NT$2,580，推出兩種加贈方案：購買三套加贈一套，共四套7740元；購買十套加贈兩套，共十二套2萬5800元，最優相當於7.5折優惠禮遇。鍾情中式經典，湛露中餐廳由主廚張守誠掌舵，此次推出「招牌片皮鴨兩吃平午餐品賞券」，週年禮遇價2580元（原價2980元）。
台北遠東香格里拉目前正推出線上旅展，活動將至11月9日午夜12點，於台北遠東香格里拉官網祭出住宿21折起、星級餐飲59折起。壓軸強檔將於11月11日，接力推出限時24小時「雙11優惠快閃」，人氣自助餐「遠東Café」雙人餐券直降6折，等於最高現省1576元。
📍台南遠東香格里拉飯店：
台南遠東香格里拉飯店也宣布，迎接雙11推出餐飲優惠，集結旗下餐廳推出優惠最低73折起。亮點之一是整合旗下三大餐廳推出的「聯合餐飲抵用券」，六張優惠價6000元，可折抵總額7200元的餐飲消費，等於現省1200元。餐券可跨遠東Café、醉月樓及大廳茶軒使用。
另還有遠東Café自助餐廳推出「平日自助午、晚餐五張券組」，原價7590元，優惠價5900元，平均每人1180元，即可品嚐日式海鮮、爐烤牛排、異國熱食及精緻甜點等豐富料理。而「自助早餐四張券組」，原價3080元，優惠價2600元，平均每人650元。除了中西式早餐料理，還能品嚐台南特色美食。
而位於飯店至高38樓、入列全台10大夜景餐廳的醉月樓中餐廳，推出「烤鴨六人海陸美饌券」，原價9999元，優惠價7280元，現省2719元。線上旅展即日起至11月24日於台南遠東香格里拉官網限時販售。
搶攻雙十一購物盛典商機，台中日月千禧酒店從星級套房、健身體驗、客房備品到精緻法式甜點、豪華自助百匯、極品牛排與獨創調酒，皆獻出限時限定雙11驚禧。像是1F旅覓酒吧11月份指定單片蛋糕每個僅售111元，約5.5折起。
3F饗樂全日餐廳自助百匯即日起至11月8日前完成提前訂位，用餐於11月9日-11月13日午、晚餐時段，享有每位1111元（含一成服務費，原價每人1307元）。現場用餐並再次預訂2026年12月或2027年1月平假日午、晚餐，直接享成人餐價78折，優惠上限12位。
「24F極炙牛排館」11月9日-11月13日午餐時段，雙人同行點用指定品味套餐(1180元)，即享第2人加價只要2111元優惠價。以美國極佳級翼板牛排、炙烤台灣桂丁土雞、普羅旺斯海鮮拼盤等五款主餐任選二。晚餐時段，點用套餐第二人加價2111元即可享用一套「美國極佳級肋眼牛排（8oz）」套餐（原價3718元）。
資訊來源：台中日月千禧酒店官網
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