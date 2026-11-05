我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋拜會國民黨籍台北市議會前議長陳健治。（ 圖／沈伯洋辦公室提供）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（5）日下午拜會前台北市議長陳健治，針對府會溝通、內湖未來發展交換意見。沈伯洋表示，市政推動需要跨黨派合作，此行請益陳健治多年來府會折衝與協調經驗；陳健治則說，沈伯洋、市長蔣萬安表現都很好，交由選民決定要投給誰。沈伯洋下午偕總幹事吳思瑤、議員李建昌拜會陳健治，蔣萬安競總則稱，競總早已邀老議長來訪，時間在11月12日下午3時30分，據陳健治週邊好友表示，過去謝長廷、蘇貞昌選台北市長，都有拜訪過老議長，老議長也是基於情誼、禮貌相見，這次和沈伯洋見面也是一樣，老議長政治態度都沒有改變，下週就會親到蔣萬安競總加油打氣。歷經一個多小時後的會談後，沈伯洋、陳健治一同接受媒體訪問。沈伯洋指出，市政需要跨黨派合作，也不會用黨派來看待這場拜會，陳健治長年擔任副議長、議長，經歷過不同時期的市府，除了想要討論內湖相關議題，也想請益府會之間的折衝、溝通。陳健治則說，他20幾歲就當議員，在議會29年、立院6年，退休以後各黨各派的市長候選人都會來訪問他，他都開心、欣然接受並歡迎，主要也提供一些過去擔任議長主持議會，讓法案、預算順利通過的經驗，給沈伯洋參考，也祝福沈伯洋一切順心，而這次沈伯洋、蔣萬安表現都很好，接下來就交給市民決定。對於談了哪些事情？陳健治回應，聊聊他以前當議長、主持會議怎麼解決爭端，最後如何把法案、預算都通過，講這些給沈做參考。陳健治曾連任七屆台北市議員，並於1981年至1989年間擔任副議長、1989年至1998年間擔任議長，主掌議會近十年，後於1999年至2005年間擔任立法委員。