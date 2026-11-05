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台北市長選戰持續升溫，前立委郭正亮分析，蔣萬安仍握有很大優勢，因為首都老年人口比例較高，且長輩通常比年輕族群更願意出門投票。不過，他提醒藍營真正需要留意的，是全國「首投族」的動向，25歲以下年輕人幾乎生活在手機世界，網路文宣聲量一度呈現「一面倒」的情況，直到蔣萬安辯論結束後，才逐漸扭轉手機上的宣傳劣勢。郭正亮4日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，如果沈伯洋能為民進黨帶來額外選票，關鍵恐怕就在首投族，綠營近期一波催票策略，就是呼籲年輕支持者除了自己投票，還要回家找一名平時完全不關心政治的人一起投票，甚至勸說父母支持。他剖析這種動員方式，與民眾黨過去的催票策略相似，「這就表示，沈伯洋知道他的票已經到極限了」。「這個是民眾黨的招啦！」郭正亮進一步分析，沈伯洋的選戰布局已經相當完整，主要的大型攻勢大致告一段落，因此蔣萬安接下來即使安排專訪，甚至再進行辯論，也沒有什麼意義了，都難以再撼動對方的支持者立場。不過，郭正亮特別提醒國民黨，仍須提防沈伯洋陣營祭出最後一招「苦肉計」。他斷言，明年政治攻防可能更加頻繁，涉及《反滲透法》的案件一定會頻繁出現，並以立委高金素梅連2008年的相關資料都被翻出為例，質疑從當年兩岸關係緩和以來，究竟有多少去過中國？