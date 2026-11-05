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香港民主派人士黃之鋒因被控觸犯香港國安法，今（5）日再遭重判10年。對此，總統府發言人郭雅慧表示，北京當局及港府長期以「國家安全」為名，利用「港版國安法」等威權工具，對黃之鋒及香港民主人士進行無止盡的政治追訴，嚴重侵害香港人民的基本人權與自由，總統府對此高度關注並予以最嚴厲譴責。郭雅慧指出，黃之鋒等勇敢追求民主的香港青年，卻在牢獄中度過人生最珍貴的青春歲月，尤其在中國高調籌辦孫中山先生誕辰紀念活動之際，北京當局以國安之名懲罰追求自由民主的年輕人，無疑是莫大諷刺。郭雅慧強調，追求民主不應成為罪名，年輕人的理想，不該以失去自由作為代價，人民追求自由民主的意志，絕不會因為威權打壓而消失，北京當局及港府持續以司法手段壓制異議，不僅侵害香港人民的基本權利，更持續侵蝕香港的法治基石。郭雅慧說，總統府呼籲，北京當局及港府立即停止對民主人士的政治打壓與迫害，釋放遭不當拘押的民主人士，恪守法治原則，保障香港人民應有的基本人權，台灣也將持續與所有堅持自由、守護民主的人們站在一起。