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金州勇士 vs 邁阿密熱火

核心對決與觀賽重點

禁區保護與籃板爭奪

替補深度與快攻轉換

以下為11月6日NBA例行賽的完整賽程表（台灣時間）：

開打時間 客隊 主隊 10:00 AM 奧蘭多魔術 鳳凰城太陽 11:00 AM 邁阿密熱火 金州勇士 2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？



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NBA 11月6日例行賽持續開打，今（6）日只有2場比賽，焦點戰莫過於金州勇士在主場大通中心迎戰邁阿密熱火，為兩位世界巨星柯瑞（Stephen Curry）與「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）正面交鋒，勇士若能在主場過關，將拿下開季3連敗後的6連勝。另外鳳凰城太陽也持續在主場，這次換成迎接奧蘭多魔術來訪。勇士開季展現相當出色的進攻火力與戰術運作，核心主將柯瑞（Stephen Curry）發揮穩定。在先前對陣太陽的賽事中攻下 34 分帶領球隊拿下勝利，展現出頂級的末節收官能力。即便在主力適度輪休時，陣中年輕好手與外線火力依舊能給予足夠支援。此役主場作戰，整體士氣正旺。熱火隊開季狀態起伏較大，攻守兩端的穩定度仍需調整。防守端在近期賽事中面臨較大考驗，但在主將阿德巴約（Bam Adebayo）以及鋒線強力的個人能力帶領下，依然具備隨時在客場反撲的韌性。勇士隊：進攻端將極度依賴柯瑞的外線威脅與牽制力。只要柯瑞發動擋拆吸引包夾，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與希爾德（Buddy Hield）等人的外線空檔打擊能力，將是勇士撕裂熱火區域防守的關鍵。熱火隊：熱火一向以高強度的外圍防守與身體對抗見長。能否透過極限纏鬥減少柯瑞的輕鬆出手機會，限制勇士的傳切流暢度，是熱火保持競爭力的重中之重。熱火的核心中鋒阿德巴約在機動性與禁區防守涵蓋面上佔有優勢。勇士若要在禁區頂住壓力，格林（Draymond Green）與內線輪替群在卡位、防守溝通以及禁區保護上必須全力以赴，同時避免讓熱火抓下過多二次進攻籃板。勇士本季替補陣容深度極佳，戰術運轉流暢，能有效維持全場打擊節奏。熱火若想在客場扳倒勇士，第二陣容的得分延續性以及防守專注度將是關鍵突破口。