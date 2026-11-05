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▲統一獅主戰捕手陳重羽確定續留統一獅，發布限時動態寫下：「接下來的篇章。」（圖／翻攝自陳重羽IG）

▲統一獅主戰捕手陳重羽確定續留統一獅，發布限時動態寫下：「我們繼續在台南寫故事。」（圖／翻攝自陳重羽IG）

中職2026年自由球員（FA）權利行使期限於今（5）日下午4點截止，先前動向備受矚目的統一7-ELEVEn獅兩大主力球員陳重羽、潘傑楷，雙雙在個人社群平台上釋出留隊的訊號。陳重羽罕見發佈限時動態寫下「我們繼續在台南寫故事」，讓不少擔心獅隊可能連兩年痛失主戰捕手的獅迷直呼太感動。獅隊當家主戰捕手陳重羽今日在Instagram限時動態連發兩張身穿統一獅戰袍、在台南球場本壘板後方蹲捕的帥氣英姿，並以標誌性的橘色字體感性寫下「接下來的篇章」、「我們繼續在台南寫故事」，為這段時間的轉隊疑慮劃下句點。無獨有偶，今年打出生涯代表作的內野手潘傑楷，同樣在IG限時動態貼出一張Hello Kitty身穿7-ELEVEN綠色制服的可愛吊飾，被球迷解讀為續留台南的訊號，雙雙讓南霸天球迷懸著的一顆心落了地。事實上，統一獅隊去年才剛面臨主戰捕手林岱安行使FA轉投富邦悍將的戰力衝擊，因此今年當陳重羽同樣取得FA資格時，不少獅迷相當焦慮是否會再次痛失主戰捕手。因此在陳重羽親自發佈動態後，許多獅隊球迷在社群平台上直言：「能讓廣告專業戶發篇動態，誠意有拿出來」、「又能繼續看重羽了」、「太好了」。陳重羽本季頂住林戴安離隊的壓力獨當一面，出賽95場敲出78支安打、打擊率高達3成06，生涯第3度榮獲中職「最佳九人捕手獎」。潘傑楷本季表現同樣一飛衝天，出賽114場打出117支安打與3轟，打擊率3成05高居全聯盟第4名，一舉收下「最佳九人三壘手獎」。