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雨燕天文台重返大氣層！印尼上空燃燒解體

▲NASA預期雨燕天文台重返大氣層時，會因高速摩擦產生高溫，在距離地面相當遠的高空燒毀大部分結構，僅有少數碎片可能殘存並墜落地面。（圖／NASA）

造價163億研究宇宙爆發！雨燕服役22年研究成果無數

▲原先救援計畫中，三臂太空船Link（左）將在一個月後與雨燕天文台會合並將高度推升至目標373英里（600公里），但計畫以失敗告終。（示意圖／NASA）

救援太空船失控旋轉！NASA放棄推升軌道計畫

太空服役22年的美國國家航空暨太空總署（NASA）雨燕天文台，，為這項研究宇宙最強烈能量爆發現象的任務畫下句點。這座造價5億美元（約新台幣163億元）的太空望遠鏡，自2004年升空以來，已促成約7000篇科學論文發表，原定僅執行2年的任務，最終延續超過22年。NASA預期，雨燕天文台重返大氣層時，會因高速摩擦產生高溫，在距離地面相當遠的高空燒毀大部分結構，僅有少數碎片可能殘存並墜落地面。目前尚未接獲殘骸造成損害或人員傷亡的通報。目前仍不清楚天文台重返大氣層的位置距離北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan）有多近。棉蘭人口約250萬人，全省人口則約1600萬人。美國太空軍先前評估，雨燕天文台對人口密集地區造成的風險極低，對地表任何人造成傷害的機率約為1／2100。英國工業零件供應商Accu Components航太工程師史雷登（Dean Sladen）分析，在天文台重返大氣層前，預期僅有「少數燒焦的小碎片會掉落地面」，屆時幾乎看不出它原本是一座望遠鏡。雨燕天文台於2004年升空，主要任務是透過3具多波段望遠鏡，研究宇宙中最強烈的能量爆發現象「伽瑪射線爆」（GRB）。除了伽瑪射線爆，它也觀測過數百次超新星爆炸、撕裂恆星的黑洞、恆星X射線閃焰，以及小行星與彗星等天體，累積促成約7000篇科學論文發表。這座天文台原本設計壽命僅2年，實際服役時間卻超過22年，並於10月20日正式停止運作。由於本身沒有推進系統，近幾個月來軌道持續處於不穩定狀態，NASA曾嘗試透過救援任務延長它的服役時間。為了延長雨燕天文台的任務壽命，NASA與美國亞利桑那州新創公司Katalyst合作，於今年7月發射一艘特製救援太空船，計畫與雨燕天文台會合、對接並抓取，再將它推升至更高且穩定的軌道。不過，救援太空船進入太空後不久便開始失控旋轉，任務團隊經過評估，隨著天文台將於今晚從印尼上空重返大氣層內，這項持續22年的太空觀測任務也正式落幕。