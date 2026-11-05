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今年會是如何？

▲分析師整理過去8次美國期中選舉前後費城半導體指數的表現。（圖／翻攝《The Motley Fool》）

美國期中選舉落幕，民主黨大勝的結果似乎給半導體類股帶來重創。若回顧歷史資料，半導體類股在期中選舉後的12個月內，通常表現如何？財經媒體《The Motley Fool》的分析師斯帕克斯（Daniel Sparks）給出了答案，他回溯費城半導體指數在過去8次期中選舉後的表現，將選舉日當天的收盤價與一年後同期的收盤價進行比較，結果發現8次中有7次上漲，平均漲幅達到42％，中位數漲幅也有38％。歷史紀錄看起來相當亮眼，然而，斯帕克斯也指出，考慮到半導體類股今年迄今已經上漲了很多，投資人最好還是放低預期。歷史上唯一在期中選舉後出現下跌的是2006年，當時費城半導體指數在隨後一年下跌了約5％。另外，2010年期中選舉的1年後，費城半導體指數僅上漲了不到1％，這也是屬於選後比較疲軟的一次案例。斯帕克斯也指出，過去8次期中選舉後的一年內，費城半導體指數有六次擊敗了標普500指數，標普500指數在這8年中的平均漲幅約為13％，與費城半導體指數42％的平均漲幅相比，差距還是比較明顯。斯帕克斯認為，今年投票前費城半導體的上漲力道，比過往紀錄中的任何一次都來得大，今年費城半導體指數在選舉日時，比一年前高出約46％，雖然若以近6個月來看，已自高點拉回不少，然而基期依舊偏高。這也意味著，晶片股未來後續再上攻的動能恐怕有限。斯帕克斯強調，8個週期的樣本數相當單薄，且半導體類股的未來表現終究更取決於半導體的需求、包括在人工智慧領域的支出等基本面，而非單單與選舉結果本身強綁定。然而，從過往歷史紀錄來看，斯帕克斯說他不會選擇在這時候拋售半導體類股，但也不會指望晶片股能繼續過去一年來狂漲逾40％的行情，除非半導體廠商營收未來出現另一波大幅成長。斯帕克斯預測，未來一年晶片股的表現可能會更像2010年和2014年選後，介於小漲不到1％與5％之間，雖然相對平淡，但還是看好能夠上漲。