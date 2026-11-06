AirPods是許多iPhone用戶每天必備的無線耳機，但如果充電盒突然閃爍橘燈，甚至連續閃了好幾下，難免讓人擔心是不是耳機故障、電池壞掉。其實，AirPods充電盒閃橘燈不一定代表故障，根據蘋果最新支援文件，橘燈（琥珀色）可分為「慢速閃爍」與「快速閃爍」，分別代表不同的電量狀態，其中快速閃爍可能表示充電盒電量已低於25%，只要及時充電即可，不需要急著送修。
AirPods充電盒閃橘燈代表什麼？快慢2種差異一次看
根據Apple官方支援文件，AirPods充電盒上的狀態指示燈，除了顯示耳機是否充飽電，也能提醒使用者剩餘電量。綠燈代表已充飽電，橘燈則表示剩餘電力不足以再替耳機完整充電一次。最新韌體的部分AirPods，會透過橘燈的閃爍速度提醒使用者電量狀態，兩種情況如下：
慢速閃爍橘燈：當AirPods耳機或充電盒的電量低於95%時，指示燈會短暫慢速閃爍琥珀色，屬於正常電量提醒，不一定代表充電異常。
快速閃爍橘燈：當AirPods耳機電量低於95%，而且充電盒電量也低於25%時，指示燈會短暫快速閃爍琥珀色，提醒使用者充電盒剩餘電力偏低，建議儘快充電。
不過，上述燈號目前蘋果列出的支援機型包括AirPods 4、AirPods 5的兩種版本，以及AirPods Pro 2、AirPods Pro 3，且必須搭載最新韌體。
AirPods橘燈、綠燈怎麼看？耳機放不放盒內有差
除了閃爍速度，耳機是否放在充電盒內，也會影響燈號代表的意義。蘋果指出，當AirPods放在充電盒內並打開盒蓋，狀態指示燈顯示的是耳機充電狀態；如果耳機不在充電盒內，燈號顯示的則是充電盒本身的電量。
若想知道確切剩餘電量，可將AirPods靠近已配對的iPhone，打開盒蓋，進入「設定」中的AirPods裝置資訊，查看耳機及充電盒電量。另外，部分AirPods支援無線充電，放上充電板後，指示燈通常只會亮起約8秒，因此燈光熄滅不代表充電中斷，使用者不需要一直打開充電盒確認。
AirPods持續閃橘燈怎麼辦？蘋果教3招自救
如果AirPods持續異常閃爍橘燈，或伴隨無法充電、無法連線等問題，就可能不只是單純的電量提醒，蘋果建議，使用者可先透過以下3種方式排除問題：
1.先充電15分鐘：將AirPods放回充電盒、闔上盒蓋，使用相容的USB-C或Lightning充電線連接電源，至少充電15分鐘。
2.檢查充電設備：確認充電線、電源轉接器與充電埠連接正常。如果使用無線充電器，可以重新調整充電盒位置，確認是否正確充電。
3.重新設定AirPods：如果充電後仍無法正常使用，可以依照蘋果官方指示重置AirPods。不同機型的操作方式不一樣，AirPods 4、AirPods 5與AirPods Pro 3點兩下充電盒正面的方式，並須依照燈號完成後續程序。
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根據Apple官方支援文件，AirPods充電盒上的狀態指示燈，除了顯示耳機是否充飽電，也能提醒使用者剩餘電量。綠燈代表已充飽電，橘燈則表示剩餘電力不足以再替耳機完整充電一次。最新韌體的部分AirPods，會透過橘燈的閃爍速度提醒使用者電量狀態，兩種情況如下：
慢速閃爍橘燈：當AirPods耳機或充電盒的電量低於95%時，指示燈會短暫慢速閃爍琥珀色，屬於正常電量提醒，不一定代表充電異常。
快速閃爍橘燈：當AirPods耳機電量低於95%，而且充電盒電量也低於25%時，指示燈會短暫快速閃爍琥珀色，提醒使用者充電盒剩餘電力偏低，建議儘快充電。
不過，上述燈號目前蘋果列出的支援機型包括AirPods 4、AirPods 5的兩種版本，以及AirPods Pro 2、AirPods Pro 3，且必須搭載最新韌體。
除了閃爍速度，耳機是否放在充電盒內，也會影響燈號代表的意義。蘋果指出，當AirPods放在充電盒內並打開盒蓋，狀態指示燈顯示的是耳機充電狀態；如果耳機不在充電盒內，燈號顯示的則是充電盒本身的電量。
若想知道確切剩餘電量，可將AirPods靠近已配對的iPhone，打開盒蓋，進入「設定」中的AirPods裝置資訊，查看耳機及充電盒電量。另外，部分AirPods支援無線充電，放上充電板後，指示燈通常只會亮起約8秒，因此燈光熄滅不代表充電中斷，使用者不需要一直打開充電盒確認。
AirPods持續閃橘燈怎麼辦？蘋果教3招自救
如果AirPods持續異常閃爍橘燈，或伴隨無法充電、無法連線等問題，就可能不只是單純的電量提醒，蘋果建議，使用者可先透過以下3種方式排除問題：
1.先充電15分鐘：將AirPods放回充電盒、闔上盒蓋，使用相容的USB-C或Lightning充電線連接電源，至少充電15分鐘。
2.檢查充電設備：確認充電線、電源轉接器與充電埠連接正常。如果使用無線充電器，可以重新調整充電盒位置，確認是否正確充電。
3.重新設定AirPods：如果充電後仍無法正常使用，可以依照蘋果官方指示重置AirPods。不同機型的操作方式不一樣，AirPods 4、AirPods 5與AirPods Pro 3點兩下充電盒正面的方式，並須依照燈號完成後續程序。