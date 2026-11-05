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葡萄牙足球傳奇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）於今（5）日在個人社群平台發布影片與告別信，正式宣布將結束長達23年的葡萄牙國家隊生涯，正式高掛國家隊7號戰袍。這也意味著繼梅西（Lionel Messi）一個月前完成阿根廷國家隊最後一舞後，兩大足壇傳奇在短短一個月內相繼告別國家隊舞台，讓全世界球迷感傷不已。在感人的告別影片中，現年41歲的C羅感性表示，做出這個決定很艱難，但他知道現在是時候歸還這件屬於全葡萄牙人民的7號戰袍了：「這是一段始於2003年8月的旅程，它徹底改變了我的人生。我從不覺得這件球衣只屬於我個人，今天，是時候將它傳承給未來了。」回顧23年來的征途，C羅坦言自己為這件國家隊戰袍傾盡了一切，經歷過完美的勝利，也體會過痛苦的失利：「進球終會淡去，獎杯終將陳列於博物館，紀錄也終會被打破。但有一件事是時間永遠無法抹去的，那就是我們在人們心中所佔據的位置。我人生中最偉大的勝利，就是有幸代表這個世界上最美好的國家。」在告別信中，C羅除了向多年來並肩作戰的隊友、教練團隊、後勤人員以及家人表達最深的感謝，更特別向全世界的葡萄牙人致謝，直言每當國國歌奏響、看到看台上跨越世代的球迷時，那份對葡萄牙純粹的摯愛將伴隨他一生。C羅自2003年以18歲之姿在對陣哈薩克的友誼賽中完成國家隊首秀後，便展開了長達23年的傳奇篇章。在C羅入選成年國家隊之前，葡萄牙男足隊史從未贏得任何主要國際大賽冠軍。在他的帶領下，葡萄牙不僅躍升為世界強權，更在2016年捧起隊史首座歐洲國家盃冠軍，隨後還在2019年與2025年兩度問鼎歐洲國家聯賽冠軍獎盃，只可惜他終究沒等來屬於他的那座世界盃冠軍。在他傳奇的國家隊生涯中，C羅共代表葡萄牙出戰234場比賽，轟入146顆進球並送出45次助攻，刷新了無數國際足壇的歷史紀錄，成為國家隊史上絕無僅有的精神圖騰。在C羅宣布退役消息後，葡萄牙足球協會隨即發布官方聲明，向這位偉大的隊長致以最深切與永恆的感激。葡萄牙足協表示，C羅不僅是一位頂尖運動員，更是鼓舞人心的領袖與國家隊精神的終極象徵，他的奉獻與遺產早已超越了綠茵場的界限。葡萄牙足協在聲明中明確承諾，絕不會讓這次告別在沒有隆重致敬的情況下結束，球會將積極籌劃一場與C羅職業生涯相匹配的國家級致敬活動，讓全國人民與全球球迷能再次為這位隊長熱烈掌聲，共同慶祝他所締造的輝煌成就。