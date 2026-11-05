在13秒內3波進攻全被文班亞馬蓋出火鍋，成為本場最精采鏡頭之一，但文班亞馬本人賽後被問及此事，卻露出皺眉頭表情，坦言身體其實不太舒服，「其實我已經生病一段時間了，今天體能有回來一點，我感覺能做得更多，這種場面應該要更常見才對。」

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文班亞馬13秒內狂蓋3鍋 賽後卻坦言自己生病了

強調自己能做更好 文班亞馬：我今天投籃不準

是阿！我還在感冒，但身體沒有虛弱感了，就是那種剛感冒時的感覺。我感覺自己能做得更多，我今天投籃不好，這讓我被迫得用更累的方式打球。

但我知道我早晚辦得到，這應該是我本季三分最差的一場吧，我知道我不會每場都這麼不準，當我內外線都打得很好時，我知道自己表現會更好才對。

聖安東尼馬刺今（5）日112：111擊敗獨行俠達拉斯，當家一哥「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）全場攻下52分、24籃板與8火鍋震撼籃球界，其中上半場剩下不到4分鐘獨行俠進攻時，除了本場超越地球人數據以外，最能展現文班亞馬球場宰制力的一次防守回合，就是在上半場3分52秒到3分39秒之間，這13秒內獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）、華盛頓（PJ Washington）與加福德（Daniel Gafford）連續三次挑戰籃框，全部都被文班亞馬以火鍋伺候，尤其是最後一次，文班亞馬扛住120公斤加福德用力頂撞，並送出一次驚天大鍋。賽後文班亞馬出席賽後記者會，起初完全沒有笑容，被問及本場表現則皺眉頭表示，「其實我狀態不太好，因為已經生病一段時間了，今天體能有回來一點，這種場面應該要更常見才對。」此發炎甚至連記者都感到吃驚，隨後跟他確認身體狀況，文班亞馬回應，「「今天證明我確實可以這樣打，但如果我投籃準一點，表現可以更好。」文班亞馬最後解釋，「