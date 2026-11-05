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隨著民主黨在美國期中選舉大獲全勝，部分投資人擔憂選舉結果恐衝擊蓬勃發展的人工智慧（AI）浪潮。華爾街富豪與科技巨頭在選後也接連發聲。根據CNBC報導，部分美國超級投資人更關注民主黨橫掃勝選可能帶來的深遠衝擊，AI 繁榮前景何去何從。早在週二投票截止前，潘興廣場資本（Pershing Square）創辦人艾克曼（Bill Ackman）在 CNBC節目《Squawk on the Street》中示警，放緩 AI 發展恐將危及美國的技術領先地位：「從實務角度來看，我們絕不能放慢腳步。」隨著週二深夜開票結果陸續出爐，富豪投資人帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）發出了更嚴峻的警告，「要擊垮 AI 交易，唯一的途徑就是卡死數據中心。」德州成了這份擔憂的首個試金石。民主黨籍準州長希諾霍薩（Gina Hinojosa）曾主張，在建立更嚴格的安全防護機制前應暫停興建新數據中心；她在本次選戰中擊敗了已連任三屆的共和黨現任州長艾博特（Greg Abbott）。阿爾蒂米特資本（Altimeter Capital）執行長格斯特納（Brad Gerstner）警告，民主黨的全面勝選可能意味著原定於 2027 年上線、容量達 10 至 15 吉瓦（GW）的 AI 數據中心建設計畫將告吹。華爾街知名多頭分析師艾夫斯（Dan Ives）週三也預估，全美恐有 10% 的既定數據中心案將胎死腹中。科技巨頭也在選後發聲，超微執行長蘇姿丰坦言，AI 擴張正面臨日益增加的反對聲浪，她呼籲科技企業應向地方社區展現數據中心帶來的實質效益，「歸根究底，我們必須確保所有人都能從 AI 的發展中受惠」。然而，在AI可能面臨減速潮的可能情況下，華爾街或許看到了另類商機。新數據中心供給受限，有望推升既有設施的資產價值，同時也能減輕科技巨擘高昂的資本支出負擔。大型科技股週三強勢上漲，盤中市值一度激增超過 7,500 億美元；與此同時，中小型數據中心營運商股價則應聲重挫。