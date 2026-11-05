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會員卡背面藏冷知識！「P」代表主卡、數字是門市代號

▲好市多高雄中華店在今年7月2號最後一天營業。（圖／翻攝 Google 評價）

873勾起高雄老會員回憶！實體卡成時代眼淚

▲有老會員表示，現在都直接使用APP入場，實體卡則留著當紀念，畢竟未來也不會再有這張卡。（圖／記者陳明中攝）

美式賣場好市多（Costco）會員卡上的一串神秘數字，竟藏著不少老會員的共同回憶！近日一名網友在臉書社團分享，意外發現實體會員卡背面除了會員編號、到期年月，右上角還印有英文字母及3位數字，好奇詢問代表什麼意思，沒想到引發熱烈討論。原來這些數字是門市代號，其中「873」代表已搬遷的高雄中華店，讓不少資深會員瞬間回憶湧現，直呼「這卡片真的絕響了，留著當時代的眼淚！」一名網友近日在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文表示，雖然現在多數會員習慣使用APP入場，但當天心血來潮拿出實體會員卡，仔細研究背面資訊，才發現右上角還有「P」及「018」等代碼，好奇詢問這些符號代表什麼意思。貼文曝光後，立刻釣出不少資深會員解答，有人猜測數字應該是門市代號，也有人好奇英文字母是否代表主卡持有人。經會員向賣場詢問後得知，會員卡上的3位數字確實是店別代號，英文字母「P」則代表主卡。其中，「018」代表北台中店，「873」是已搬遷的高雄中華店，而搬遷後的新高雄店代號則為「020」。這項鮮少有人注意的細節，也意外成為辨識過去辦卡門市的小線索。其中，最讓老會員有感的莫過於「873」這組數字。不少高雄會員看到後，紛紛想起過去到中華店購物的日子。一名網友分享，自己也是在中華店辦卡，會員卡上的代碼同樣是873，直呼「這卡片真的絕響了，留著當時代的眼淚」。更有老會員表示，現在都直接使用APP入場，實體卡則留著當紀念，畢竟未來也不會再有這張卡。其他網友也留言回憶，「中華店真的是一代人的回憶！好市多牛肉捲也是」、「以前假日最愛跟家人去逛，然後買烤雞」，還有人感嘆「現在皮夾裡那張實體卡真的就只是留著當紀念了」。原本只是會員卡背面不起眼的數字，沒想到竟意外勾起一群老會員的共同回憶，也讓不少人重新翻出珍藏多年的舊卡，回味當年逛賣場的時光。