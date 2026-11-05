葡萄牙足球傳奇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今（5）日突襲發布告別信與影片，正式宣布結束長達23年的國家隊生涯。外界原本對他在本階段賽事期間拋出重磅退役震撼彈感到錯愕，根據葡萄牙三大報之一《球報》知名記者Irene Palma獨家揭露，C羅之所以在此時無預警宣布退休，正是為了搶在葡萄牙國家隊主帥熱蘇斯（Jorge Jesus）公布新一期大名單前，藉此避免再次被徵召並坐上替補席。
搶在名單公布前突襲！C羅與主帥熱蘇斯早已「斷絕溝通」
據報導，葡萄牙國家隊原定於本週五公布最新一期的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）大名單。新任主帥熱蘇斯認為這位41歲的老將依然能為球隊帶來戰術價值，因此根本沒有打算放棄他，原先已確定將C羅列入本次徵召名單中。
心知肚明的C羅並不打算在熱蘇斯執教期間重返國家隊，更不願以替補身分留在隊中。為了避免遭到主帥徵召而陷於被動的處境，C羅在發表退役聲事前，僅私下告知了葡萄牙足協主席普羅恩薩（Pedro Proença），完全沒有與熱蘇斯溝通，便逕自於社群媒體上宣布退役，讓國家隊教練團措手不及。
報導更指出，自9月30日C羅爆發「擅自離開集訓營」的爭議事件以來，C羅與熱蘇斯兩人在當天與足協主席會面後，便再也沒有說過任何一句話。雙方降至冰點的關係，最終成了促成C羅決意斬斷23年國家隊生涯的最後一根稻草。
寧可放棄「國家隊千球」夙願！C羅絕不接受替補角色
雖然足協主席普羅恩薩與主帥熱蘇斯都不希望看到C羅以這種不歡而散的方式告別國家隊，但面對C羅強硬的態度也只能選擇接受。對勝負與尊嚴極度渴望的羅，寧可選擇體面離開，也絕對無法接受在國家隊淪為邊緣化的替補角色。
隨著C羅正式宣布高掛葡萄牙7號戰袍，也等於親手放棄了達成國家隊生涯1000進球的神蹟。不過消息人士也明確強調，儘管C羅自國家隊退役，但在俱樂部正式完成千球里程碑之前，這位當代傳奇絕不會就此掛靴，全球球迷仍能在俱樂部賽事中繼續見證「CR7」續寫傳奇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據報導，葡萄牙國家隊原定於本週五公布最新一期的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）大名單。新任主帥熱蘇斯認為這位41歲的老將依然能為球隊帶來戰術價值，因此根本沒有打算放棄他，原先已確定將C羅列入本次徵召名單中。
心知肚明的C羅並不打算在熱蘇斯執教期間重返國家隊，更不願以替補身分留在隊中。為了避免遭到主帥徵召而陷於被動的處境，C羅在發表退役聲事前，僅私下告知了葡萄牙足協主席普羅恩薩（Pedro Proença），完全沒有與熱蘇斯溝通，便逕自於社群媒體上宣布退役，讓國家隊教練團措手不及。
報導更指出，自9月30日C羅爆發「擅自離開集訓營」的爭議事件以來，C羅與熱蘇斯兩人在當天與足協主席會面後，便再也沒有說過任何一句話。雙方降至冰點的關係，最終成了促成C羅決意斬斷23年國家隊生涯的最後一根稻草。
寧可放棄「國家隊千球」夙願！C羅絕不接受替補角色
雖然足協主席普羅恩薩與主帥熱蘇斯都不希望看到C羅以這種不歡而散的方式告別國家隊，但面對C羅強硬的態度也只能選擇接受。對勝負與尊嚴極度渴望的羅，寧可選擇體面離開，也絕對無法接受在國家隊淪為邊緣化的替補角色。
隨著C羅正式宣布高掛葡萄牙7號戰袍，也等於親手放棄了達成國家隊生涯1000進球的神蹟。不過消息人士也明確強調，儘管C羅自國家隊退役，但在俱樂部正式完成千球里程碑之前，這位當代傳奇絕不會就此掛靴，全球球迷仍能在俱樂部賽事中繼續見證「CR7」續寫傳奇。