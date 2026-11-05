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前助理控被教「話術借錢」買塔位 楊士學轟：公職倫理非信仰問題

徐欣瑩競辦：惡意政治操作、為勝選不擇手段

民進黨竹北東區議員歐陽霆、竹北市民代表候選人楊士學今（5）日陪同吹哨者楊琇涵召開記者會，指控曾遭精神施壓、被推銷購買納骨塔位，因此負債200萬元。綠營要求國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩要求48小時內親自回應。對此，徐欣瑩競辦痛批，這就是選舉奧步，破壞民主價值，令人相當不齒。楊琇涵把自己遇到的事情拍成影片，其中一名曾任徐欣瑩國會助理透露，曾被教導如何向父母說謊借錢買塔位。對此，楊琇涵表示，「這不是一場政治攻防，而是對正義與社會善良的堅持。」希望外界不要只從選舉角度看待這起事件，因為守護社會的公平正義與善良價值，是每個人都應該重視的事。楊士學表示，從大學社團、道場到國會辦公室，影片中當事人陸續提出的經歷，指向的是宗教組織與公職之間的界線。徐欣瑩信仰什麼是她的自由，沒有人質疑；但當事人指稱的，是職場上下關係裡是否存在購買塔位的壓力，這就不是信仰問題，而是公職倫理問題。歐陽霆喊話徐欣瑩要選新竹縣長，就必須出面對這些問題說清楚講明白。第一，是否還任職宗教團體裡面的董事？若未來當選縣長，涉及殯葬業務如何利益迴避。第二，用人是看能力？還是看蓮座有幾張？是否曾在助理開車發生小擦撞時，說成「還不夠清淨」，若不是知道已經完成2張，不然不敢用他當助理、幫忙開車。這句話徐欣瑩你有沒有說過？第三，有沒有教助理「善巧方便」向父母開口借錢買塔位。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應表示，民進黨依舊故我，派出政治打手、祭出選舉奧步，進行惡意政治操作。選舉本應是政策與願景的良性競爭，而非為了勝選不擇手段，甚至不惜破壞民主價值，如此惡劣手段確實令人相當不齒。徐維遠強調，隨著投票日愈來愈近，新竹縣民對乾淨、廉能、陽光政治的期盼，只會更加堅定。政治可以有競爭，但不該失去底線，更不能讓少數人的政治利益，凌駕於多數縣民的未來之上。