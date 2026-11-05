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今（5）日多架歐洲航班客機傳出炸彈威脅，截至歐洲時間5日中午，已有15架班機收到炸彈威脅，讓各國航管單位如臨大敵，這些班機紛紛改道或是緊急轉降，不過目前所有獲報收到炸彈威脅的班機，都沒有發現可疑物品。由於這已是本週第二次發生，單日內多架歐洲航班收到炸彈威脅警告，專家不排除這並非單純的惡作劇，而是有心人士刻意要擾亂公共秩序，但截至寫稿時，尚未有組織出面承認犯案。綜合外媒報導，歐洲5日包括愛爾蘭航空飛往羅馬的班機，瑞安航空從馬德里飛往索菲亞、哥本哈根飛往索菲亞、倫敦飛往索菲亞、波爾圖飛往米蘭的班機，波蘭航空從華沙飛往布魯塞爾的班機，威茲航空從米蘭飛往華沙、從米蘭飛往布加勒斯特的班機，芬蘭航空從赫爾辛基飛往羅馬、從赫爾辛基飛往維也納的班機，愛琴海航空從塞薩洛尼基飛往米蘭的班機，還有另外4架飛往布拉格的班機，都傳出收到炸彈威脅，共多達15架班機且路徑涵蓋歐洲多國各主要機場。而在本週二，當時也至少有7架歐洲各地的航班傳出遭到炸彈威脅，導致機場營運遭到嚴重干擾。然而，無論是今天或是週二，這些聲稱遭到炸彈威脅的航班都沒有發現可疑物品，沒有任何組織聲稱對此負責，目前也不確定今日的狀況與週二的狀況是否存在關聯。英國政府初步將這些事件描述為「惡意惡作劇」，但強調會採取一切可能措施來認真應對這些潛在的威脅。金斯頓大學（Kingston University）航空專家馬可（Marco Chan）認為，本週發生的連環炸彈威脅「極有可能是一場鬧劇」，但各國政府將其視為真實威脅應對是正確的做法。馬可表示，這種虛張聲勢的威脅「可能是針對航空運輸進行低成本、具可否認性的擾亂行為」，但可能是出自模仿犯，目前還無法斷言這究竟是有組織的協同行動，或者只是同儕模仿的傳染效應。然而，即使是惡作劇，也確實對各航空公司、機場造成巨大影響，且目前犯案者幾乎沒有付出任何代價。鑑於歐洲近日才發生超市冰櫃遭駭事件，也有專家懷疑，這些攻擊可能是出自同一目的，就是要造成社會混亂並測試各國政府的應對能力，且在這過程中，也會削弱公眾對政府的信心。這一波謊稱班機遭到炸彈威脅的背後動機為何，是否為有組織的協同行動，仍待相關單位後續調查釐清。