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曾跟王世均組成夫妻的51歲名模洪曉蕾近況曝光！前主播戴忠仁昨（4）日在社群曬出兩人合照，爆料她正在東吳大學法學院進修，專攻是鑑識學與犯罪學，讓戴忠仁相當佩服，直呼她是「台灣名模第一人」！戴忠仁昨日在臉書曬出跟洪曉蕾合照，稱她是「名模神探」，因為洪曉蕾現在正在東吳大學法學院進修，靠著興趣專攻鑑識學和犯罪學，笑說自己有了一位福爾摩斯朋友，「應該是全球首位名模去學鑑識犯罪的，真是太榮幸了。」洪曉蕾過去以名模身分活躍演藝圈，感情生活也曾備受關注，她與前夫王世均（現名王世騰）曾被稱為「驚世夫妻」，兩人離婚至今約10年，育有一女一子，19歲女兒目前在澳洲攻讀獸醫系，17歲兒子則在台灣陪伴媽媽。回顧洪曉蕾近年消息，她在2023年帶孩子去西班牙旅遊時，因扁桃腺嚴重感染，喉嚨腫脹到必須住進加護病房插管搶救，當時前夫王世均知道消息後，第一時間衝往當地照顧她，康復後，洪曉蕾不但公開感謝對方，還狂讚他是「最棒的前夫」，雖然兩人離婚但關係依舊良好。