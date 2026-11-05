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禁令「毫無效果」

泰國以國家安全為由禁售一本教科書，該書主編、目前流亡於日本的學者巴溫（Pavin Chachavalpongpun）今（5）日表示，之所以遭到查禁是因為書中涉及泰國王室的內容，但巴溫也表示在如今社群媒體與網際網路時代，禁令根本起不了作用，反而只是在幫書籍宣傳。綜合外媒報導，這本以英文撰寫、名為《勞特利奇當代泰國手冊》（Routledge Handbook of Contemporary Thailand）的第二版，於今年8月出版，書中包含探討21世紀泰國王室以及泰國政府如何使用冒犯君主罪法案的章節。巴溫透露，該書於2019年發行的第一版並未遭禁，但第二版內容進行了更新，以「反映自2020年由泰國青年領導的抗議活動以來泰國政治的變化」，當時的示威活動提出了改革泰國王室這樣史無前例的訴求。巴溫表示，「正是這主題導致他們決定禁售這本書。泰國的民主正在倒退，而禁書就是最明確的指標」。泰國國家警察總署署長薩姆蘭（Samran Nualma）於週三發布的一份命令指出，該書收錄的章節「對國家安全產生不利影響，並可能引發國內動盪」。命令中提到，該書內容同時「影響國家安全、公共秩序或人民良好道德」，警方有權沒收並銷毀該書。任何被指控進口或散佈該書罪名成立者，將面臨最高三年有期徒刑、最高6萬泰銖的罰款，兩者可並罰。對此，巴溫在個人臉書發文表示，這項禁令反而幫書做了宣傳。巴溫表示，「在社群媒體與網際網路時代，這樣的禁令根本起不了作用。人們大可跳過實體書，直接去買電子書」。巴溫更諷刺地說，禁令將讓「出版商賺錢，我也賺錢，泰國人（對君主制）有更清楚的認識。這是多方共贏」。巴溫強調，自己於2020年因創立一個臉書社團而遭泰國當局起訴冒犯君主罪，該社團成員超過200萬人，主要討論泰國王室角色以及親民主運動的改革倡議。根據泰國的冒犯君主法，任何被判侮辱、誹謗或威脅國王或其家人者，每一項罪名皆可判處最高15年的有期徒刑。泰國王室在社會享有崇高地位，並受到嚴格的法律保護，批評者常常指責冒犯君主法被用來鎮壓政治異議的聲音。對此，泰國政府副發言人拉莉達（Lalida Persvivatana）在聲明中回應表示，泰國「尊重言論自由與學術自由的同時，優先維護國家安全與公共秩序」。