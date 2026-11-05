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▲「玫瑰大眾」最後一間實體門市宣布於本月底正式停止營業。（圖／翻攝自臉書玫瑰大眾古典館）

全台最後一家「玫瑰大眾」實體門市，今（5）日宣布將於本月30日正式結束營業，消息一出讓不少老樂迷相當不捨，店家目前推出全館85折出清活動，提醒已經預購商品、尚未取貨的顧客把握時間前往領取。玫瑰大眾是不少七、八年級生熟悉的青春回憶，放學後到唱片行挖寶、排隊買專輯，甚至參加偶像簽唱會，都是許多人的美好回憶，2002年6月，台灣兩大唱片通路「玫瑰唱片」與「大眾唱片」合併，正式成立玫瑰大眾娛樂股份有限公司，成為台灣實體唱片的重要通路。除了賣唱片，玫瑰大眾也曾推出的「g-music風雲榜」，以兩大通路的銷售數據為基礎，成為當年台灣流行音樂重要排行榜，自己喜歡的歌手能否登上榜單，都是當年粉絲關注的焦點。然而，隨著串流音樂興起，實體唱片市場逐漸消退，全台玫瑰大眾門市也慢慢歇業，最後只剩下重慶南路的古典館，主要販售古典與爵士音樂，其他唱片則轉向網路販售，如今連最後一間門市也確定熄燈，讓不少樂迷相當難過，感嘆過去唱片業的輝煌時代已經走入歷史。