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中美角力下政策轉向：北京憂心「美國依賴症」

兩名知情人士向《路透社》透露，目前約有60萬顆輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片囤積於香港，等待運往中國。儘管中國科技企業對高效能算力需求迫切，北京至今仍未批准大規模進口，突顯出中美科技戰下，北京既想推動AI發展自主可控、又難以割捨美國高階算力的兩難困境。《路透社》指出，雖然H200並非輝達最新一代的AI處理器，但其算力與軟體生態系統的結合，仍是目前中國本土替代方案無法企及的標竿，對於訓練大型AI語言模型能夠起到關鍵作用。消息人士透露，北京雖然嚴格把關大宗進口，但在過去數月間已採取「小量放行」策略。幾家中國主要大型網路公司各自獲准取得約1萬顆H200晶片；此外，也有少量晶片透過中介商及間接管道繞道流入中國市場。然而，正因官方大規模批文遲遲未發，有限的授權供應大幅推升了地下黑市的價格。知情人士透露，截至今年10月底，一台搭載8張H200顯卡的伺服器在中國黑市報價已突破600萬人民幣，一年內暴漲約三倍。至於受到美國更嚴格出口管制約束的輝達新一代Blackwell架構伺服器，單台黑市報價更是喊破2000萬人民幣。對於上述消息，中國工業和資訊化部、國家發展和改革委員會，以及輝達與阿里巴巴、字節跳動、DeepSeek、騰訊等中國科技公司，均未回應《路透社》的置評請求。H200晶片如今正處於華府與北京之間貿易與科技戰的風口浪尖。自2022年起，美國實施出口管制以限制中國取得輝達高階晶片，直到川普政府在美中貿易談判後放寬立場，於去年批准輝達向獲認可的中國客戶出售H200。然而，當美方鬆綁後，反而是北京自行設限。科技媒體《The Information》今年7月曾報導，中國官員已通知阿里巴巴、字節跳動及DeepSeek等公司，僅能獲得有限配額的H200晶片用於 AI 模型「訓練」；而在 AI 模型的「運行」環節，北京則要求優先採用國產晶片。報導估算，北京核准的總進口配額可能低於20萬顆，遠低於香港目前的囤積總量。在政策擺盪下，中國科技巨頭也開始轉向購買合規的替代產品。日前已有報導指出，字節跳動、阿里巴巴與騰訊已下單訂購超過300萬張輝達RTX Pro 5500，該款產品算力較低但符合美國出口管制的要求。