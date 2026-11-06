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在大聯盟休賽季自由球員市場被評為頭號大魚的底特律老虎隊當家王牌史庫柏（Tarik Skubal），其未來的合約規模引發美日職棒媒體高度熱議。美國權威大報《今日美國》（USA Today）資深記者奈騰蓋爾（Bob Nightengale）的最新大膽預測，直言史庫柏的新合約價碼絕不可能低於洛杉磯道奇隊強投山本由伸的12年3.25億美元，這項數字將直接成為各隊出價的「起標地板」，甚至極有可能一路飆升並突破4億美元的歷史級天價。剛完成美聯賽揚獎二連霸殊榮的史庫柏，本賽季才以3200萬美元創下大聯盟薪資仲裁選手的歷史最高年薪紀錄。受邀登上知名棒球播客節目《Foul Territory》的奈騰蓋爾分析指出，各隊在自由市場上若想爭取這位聯盟最強左腕加盟，開價絕不能手軟：「各隊的競標報價必須從山本由伸的3.25億美元開始往上喊，絕對不能低於3.25億美元；接下來就讓我們密切觀察這張合約是否能直接衝上4億美元大關。」回顧山本由伸在2023年底加盟道奇時簽下的12年3.25億美元合約，一度刷新大聯盟投手總值紀錄；如今正值巔峰且連續兩年獲選賽揚獎的史庫柏，被普遍認為將在合約總值上全面超越山本由伸，樹立投手合約的全新里程碑。除了令人咋舌的合約總額，奈騰蓋爾更進一步分析了這場搶人大戰的潛在地緣優勢。他認為，如果多支豪門球隊最終開出相仿的薪資條件，位於美國西海岸的球隊將占據絕對上風，其中資金雄厚且渴望補強輪值的道奇隊更處於絕佳位置。「史庫柏本身就居住在西海岸，而且他出身於加州。」奈騰蓋爾明確點出：「只要道奇隊願意端出與其他競逐者同等級的報價合約，他非常有機會選擇重回洛杉磯。」在山本由伸的巨額合約確立為報價底線後，這位當代最強左腕最終會落腳何處並締造何種天文數字紀錄，已毫無懸念成為今年大聯盟自由市場最受全球球迷矚目的焦點風暴。