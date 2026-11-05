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建AI交通中心拚尖峰通勤省20%

「縣政生成式AI大腦」對接桃竹竹苗大矽谷助產業升級

國民黨新竹縣長候選人、立委徐欣瑩今（5）日舉行「智慧領航・科技升級」政見發表會，端出「智慧交通、AI產業、智慧縣政」三大施政主軸。徐欣瑩表示，新竹縣是台灣科技重鎮，但鄉親同時面臨交通壅塞與產業轉型的嚴峻挑戰，因此提出「十六大交通工程建設」，接續現任縣長楊文科的十大交通建設，並全面盤點十三鄉鎮市的瓶頸路段逐一改善。徐欣瑩提出的「十六大交通工程建設」將推動楊梅至頭份高架、台68線銜接國道，以及竹北、二重、寶山等交流道改善工程。由於重大工程推動需要時間，徐欣瑩強調，將率先成立「AI智慧交通治理中心」，優先針對竹北十大瓶頸路口、高鐵特區及竹科聯絡道，導入AI全動態智慧交通流控系統，目標讓尖峰通勤時間縮短20%。同時，主張推動「竹竹安欣連線」整合跨縣市交通數據，倡議籌措200億元「大新竹交通治理基金」，YouBike前30分鐘免費、安心通學接駁及竹竹苗輕軌先導公車，「路順了，時間才能真正還給家人！」在產業與縣政方面，徐欣瑩將積極對接「北台科技廊帶」及「桃竹竹苗大矽谷計畫」，加速推進科學園區三期與台灣知識經濟旗艦園區的開發，並成立「新竹AI智慧產業學院」，協助在地中小企業加速數位轉型。在智慧縣政上，盼打造「縣政生成式AI大腦」，透過整合縣民單一帳號，提供全齡福利的一站式服務，並同步發展偏鄉遠距醫療與智慧醫療專車，強調施政理念就是「用AI治理，加上AI有愛；用科技腦，帶著愛鄉心」。針對徐欣瑩提出來的願景規劃，台北市長蔣萬安也特別錄影表達支持，並表示台北擁有AI產業優勢，新竹則是半導體重鎮，兩地攜手構成全球AI科技供應鏈雙核心，未來將串聯北台八縣市打造科技廊帶。桃園市長張善政則說，過去桃園成立智慧產業學院就曾邀徐欣瑩擔任最高顧問，桃竹苗大矽谷計畫正需要科技首長共同推動，「支持徐欣瑩不是因為她是我的好朋友，而是為了新竹縣的未來！」前交通部長葉匡時也透過影片表示，新竹交通問題不能只靠拓寬道路，更需要智慧調度及跨縣市整合。立委葛如鈞強調，「縣政生成式AI大腦」構想能透過單一帳號整合福利服務，實現「零摩擦政府」，政治人物不只要會講科技，更要會用科技解決人民的問題！敏實科技大學人工智慧應用工程學程系主任吳柏嶧表示，徐欣瑩提出的「新竹AI智慧產業學院」可串聯政府、大學與企業，透過技術媒合、微學程及在職訓練，協助傳統產業升級。