訓練家瘋了！寶可夢不只與石二鍋聯名，王品集團旗下品田牧場也推出「美味大牧集」，11月6日開吃皮卡丘咖哩、伊布漢堡，吃定食套餐「免費送胖丁氣球」，加價購「寶可夢萬年曆」周邊商品、全台22家主題店一次看；加碼抽獎活動拿潮黑皮卡丘20吋行李箱、卡比獸不鏽鋼水壺速看。
寶可夢不只石二鍋！品田牧場吃皮卡丘咖哩、伊布漢堡 免費送氣球
《NOWNEWS今日新聞》搶先公開石二鍋聯名寶可夢後，再為大家挖出王品集團旗下品田牧場，11月6日至12月31日也推出「美味大牧集」聯名寶可夢活動。
3款主題餐點
◾️「皮卡丘咖哩唐揚雞定食」428元：咖哩唐揚雞＋白飯＋薯條＋甜點，送「皮卡丘紙圍頭套」。
◾️「伊布和風牛肉起司漢堡定食」408元：和風牛肉起司漢堡＋薯條＋小熱狗＋甜點，送「伊布插卡」。
◾️甜點換購「甜甜香氛聖代」＋49元：酸甜草莓聖代搭配超萌「卡比獸杯套」。
享用品田牧場寶可夢套餐「免費送寶可夢充氣氣球」（隨機1款，共3款）。
1款周邊商品
活動期間凡消費品田「任一定食」，即可以加價購399元帶走「寶可夢萬年曆」。
提醒大家，活動僅適用於指定日期2026年11月6日至2026年12月31日，逾期將無法參加或兌換相關優惠；加價購商品需符合指定消費門檻或條件，且不得單獨購買；周邊及贈品，售完／送完為止，且不得私自轉售；產品圖片僅供參考，以實際商品為準；活動商品恕不適用於退換貨，除非商品本身有瑕疵；如遇不可抗力因素，或因特殊情況需調整，主辦方保留變更活動內容最終解釋權，如有任何變更，恕不另行通知，請以官方公告為準。
全台品田牧場22家寶可夢主題店！一次整理
7家主題概念店
新北三重龍門店、桃園八德萬家福店、苗栗頭份尚順店、台中文心五權西店、斗六萬家福店、台南安平萬家福店、高雄楠梓萬家福店。
15家主題特色店
淡水淡新萬家福店、台北光復南店、台北松山車站店、台北桂林萬家福店、中崙大全聯店、中壢中原萬家福店、中壢萬家福店、苗栗萬家福店、大里德芳南店、台中米平方店、嘉義國華店、新營萬家福店、高雄澄清店、高雄SOGO店、屏東太平洋店。
皮卡丘行李箱、卡比獸不鏽鋼水壺！加碼抽獎活動
活動期間，拍下與寶可夢餐點或周邊商品合照，完成指定社群任務，即可獲得抽獎資格。有機會獲得：
◾️「日本雙人來回機票」1名（價值新台幣20,000元）
◾️「寶可夢潮黑皮卡丘20吋行李箱」1名（價值新台幣2,990元）
◾️「皮卡丘水壺」1名（價值新台幣1,600元）
◾️「卡比獸不鏽鋼水壺」1名（價值新台幣1,350元）
◾️「寶可夢卡比獸存錢筒」2名（價值新台幣1,299元）
提醒大家，得獎名單將於2027年1月7日17:00前於品田牧場幸福粉絲團公告；獎項不得兌換現金、轉讓他人或更換其他品項。
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《NOWNEWS今日新聞》搶先公開石二鍋聯名寶可夢後，再為大家挖出王品集團旗下品田牧場，11月6日至12月31日也推出「美味大牧集」聯名寶可夢活動。
◾️「皮卡丘咖哩唐揚雞定食」428元：咖哩唐揚雞＋白飯＋薯條＋甜點，送「皮卡丘紙圍頭套」。
◾️「伊布和風牛肉起司漢堡定食」408元：和風牛肉起司漢堡＋薯條＋小熱狗＋甜點，送「伊布插卡」。
◾️甜點換購「甜甜香氛聖代」＋49元：酸甜草莓聖代搭配超萌「卡比獸杯套」。
享用品田牧場寶可夢套餐「免費送寶可夢充氣氣球」（隨機1款，共3款）。
活動期間凡消費品田「任一定食」，即可以加價購399元帶走「寶可夢萬年曆」。
提醒大家，活動僅適用於指定日期2026年11月6日至2026年12月31日，逾期將無法參加或兌換相關優惠；加價購商品需符合指定消費門檻或條件，且不得單獨購買；周邊及贈品，售完／送完為止，且不得私自轉售；產品圖片僅供參考，以實際商品為準；活動商品恕不適用於退換貨，除非商品本身有瑕疵；如遇不可抗力因素，或因特殊情況需調整，主辦方保留變更活動內容最終解釋權，如有任何變更，恕不另行通知，請以官方公告為準。
7家主題概念店
新北三重龍門店、桃園八德萬家福店、苗栗頭份尚順店、台中文心五權西店、斗六萬家福店、台南安平萬家福店、高雄楠梓萬家福店。
15家主題特色店
淡水淡新萬家福店、台北光復南店、台北松山車站店、台北桂林萬家福店、中崙大全聯店、中壢中原萬家福店、中壢萬家福店、苗栗萬家福店、大里德芳南店、台中米平方店、嘉義國華店、新營萬家福店、高雄澄清店、高雄SOGO店、屏東太平洋店。
皮卡丘行李箱、卡比獸不鏽鋼水壺！加碼抽獎活動
活動期間，拍下與寶可夢餐點或周邊商品合照，完成指定社群任務，即可獲得抽獎資格。有機會獲得：
◾️「日本雙人來回機票」1名（價值新台幣20,000元）
◾️「寶可夢潮黑皮卡丘20吋行李箱」1名（價值新台幣2,990元）
◾️「皮卡丘水壺」1名（價值新台幣1,600元）
◾️「卡比獸不鏽鋼水壺」1名（價值新台幣1,350元）
◾️「寶可夢卡比獸存錢筒」2名（價值新台幣1,299元）
提醒大家，得獎名單將於2027年1月7日17:00前於品田牧場幸福粉絲團公告；獎項不得兌換現金、轉讓他人或更換其他品項。