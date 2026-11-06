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▲目前老虎隊內野中線到三壘的人才庫呈現極度擁擠的競爭態勢，包括台灣旅美好手李灝宇、農場大物安德森等人都在競爭。（圖／記者朱永強攝）

美國職棒大聯盟休賽季自由球員市場開跑，知名體育媒體《Bleacher Report》日前撰文替底特律老虎隊規劃補強藍圖時，點名陣容可網羅曾三度榮膺聯盟打擊王的名將厄萊茲（Luis Arraez）來鎮守二壘，甚至考慮爭取奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）或洛威（Brandon Lowe）等球星。這項建議瞬間引發台灣球迷對旅美好手李灝宇未來大聯盟出賽空間的關注；然而老虎隊隊媒《Motor City Bengals》記者史蒂賓斯（Katrina Stebbins）隨即撰文潑冷水，直言老虎隊內野新星深度極為充裕，球團高層絕不可能花大錢引進短程巧打型老將，來阻擋李灝宇與安德森（Max Anderson）等年輕潛力的接班之路。根據《MLB Trade Rumors》、《ESPN》與《The Athletic》等多家美媒評估，身為自由球員市場指標二壘手的厄萊茲，預期有望簽下一份3年總值約4800萬至6000萬美元的合約。儘管厄萊茲擁有極為頂尖的擊球率與安打製造能力，但史蒂賓斯明確指出，老虎隊根本不需要這種功能重疊的二壘手。史蒂賓斯分析，老虎隊棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）長期的建隊核心哲學，就是「絕不輕易引進老將卡死自家頂級新秀的位置」。目前老虎隊內野中線到三壘的人才庫呈現極度擁擠的競爭態勢，包括台灣旅美好手李灝宇、農場大物安德森、麥戈尼格爾（Kevin McGonigle）、佩克（John Peck），加上大聯盟現有的巴耶茲（Javy Báez）、凱斯（Colt Keith）與麥金斯崔（Zach McKinstry）等人，全都在二、三壘防區的競爭名單內。此時若砸下大約簽下厄萊茲，只會直接扼殺李灝宇等潛力新星的上位機會。相較於外界硬塞二壘手給老虎隊，史蒂賓斯認為《Bleacher Report》點名的另一名人選——資深古巴終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），反而是老虎隊休賽季最合理的完美補強目標。現年36歲的伊格雷西亞斯本季在亞特蘭大勇士隊出賽60局繳出2.55優質防禦率，並生涯首度入選明星賽；考量其年齡，老虎若能以1年約1600萬美元或更低成本將其網羅，既符合球團不願給予後援投手長約的方針，又能精準補強極度欠缺的牛棚戰力。史蒂賓斯直言，外界專家與媒體應停止替老虎隊預測自由市場二壘手的盲目操作，「老虎隊絕不該再引進二壘手擋路，專注升級牛棚才是通往季後賽的正解。」這項分析也讓看好李灝宇新賽季挑戰大聯盟春訓與爭取先發二壘位置的球迷吞下了一顆定心丸。