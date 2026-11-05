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距離年底投票剩20幾天，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今（5）日再端牛肉政策，首推活化百年糖廠，打造雲林首座大型室內兒童共融遊戲場的旗艦政見，並從文化觀光、產業就業、親子運動及安居建設四個面向，發布「北港再升級」四大發展行動。張嘉郡強調，北港擁有深厚信仰與百年糖業歷史，未來要將底蘊轉化為帶動觀光與親子生活的新力量，「北港的未來，不只有香火鼎盛的文化記憶，更要有產業發展的機會與孩子成長的笑聲。」在文化觀光再升級方面，張嘉郡指出，將透過逾10億元的投資規劃，全面串聯百年糖廠、朝天宮與老街商圈。但面對氣候變遷，兒童遊憩空間必須與時俱進，因此將「北港好庫變北港好酷」室內親子樂園列為旗艦政見，未來將在北港糖廠1911好庫歷史倉庫群，結合文化資產再生與全齡共融理念，建構不受酷暑與風雨影響的專屬遊戲場，規劃藝閣奇幻城堡、糖廠冒險樂園等主題，帶動北港觀光從短暫停留走向深度體驗的親子經濟。針對親子運動再升級，張嘉郡承諾推動1.25億元的北港河堤共融公園，並興建總經費逾3.7億元的全民運動館，另投入2.17億元改善北港鎮立游泳池，實現「晴天戶外玩、雨天室內玩」的全天候休閒生活圈。另外，安居建設，張嘉郡規劃投入3.83億元打造北港區綜合社會福利館，並推動北港溪堤防防汛道路連結台78線，同時持續落實客子厝大排抽水站改善及9.4億元的污水下水道工程，全面強化地方防洪韌性與居住環境品質。面對產業就業再升級，張嘉郡認為，應加速推動81公頃的大北港科技產業園區，積極引進優質企業進駐；同時整合歷史街區與特色產業，大力支持青年品牌與創新服務進駐，讓年輕人不必離開家鄉，也能在在地找到理想工作、創造事業。北港鎮長蕭美文表示，北港需要更完善的基礎建設與親子空間，無論是活化糖廠、引進科技園區，還是推動治水與社福建設，都展現了全方位的執政視野，期盼未來各項重大建設能成為鄉親安居樂業的堅強後盾，引領北港邁向全新發展。