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日本搞笑雙人組「南海甜心」成員山里亮太，與女星蒼井優結婚多年，夫妻倆愛得相當低調，近日山里亮太在節目中透露，自己跟老婆吵過最大的架是因為偷吃炸雞，以為沒人會發現，結果回家之後馬上就被逼問，甚至被蒼井優抓出門找證據。山里亮太在節目中透露，蒼井優平時非常關心自己的健康，為了幫自己減肥，常常特別準備滿滿蔬菜的料理，但有一次吃完老婆的愛心午餐之後，真的嘴太饞跑去買了炸雞吃。原本以為只要不說就沒事的山里亮太，沒想到回家後居然鬆懈，不小心打了一個嗝，這讓蒼井優馬上發現狀況不對：「你剛剛吃了炸雞吧？」山里亮太雖然試圖狡辯說「我沒有吃！」但蒼井優完全沒想要聽他解釋的意思，直接把他抓出門到社區樓下垃圾桶找，最後真的找到吃炸雞留下的竹籤，讓他當場百口莫辯。面對鐵證如山，山里亮太終於認輸，乖乖向蒼井優道歉：「對不起，我有吃……」他笑說，這就是夫妻結婚以來吵得最嚴重的一次架，片段曝光後讓網友忍不住笑翻，直呼「真的不要去惹蒼井優！」、「不要小看人妻的敏銳度。」