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美股週四（5日）開盤後主要指數漲跌不一，由於擔心民主黨掌控國會多數後會對AI相關產業監管趨嚴，AI股遭到拋售讓科技股表現疲軟，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數開盤就下挫，而開盤時仍上漲的道瓊工業指數，在盤中也抹消漲幅轉而下跌。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌335.52點或0.63％；標普500指數下跌126.06點或1.64％；那斯達克指數下跌753.567點或2.93％；費城半導體指數下跌712.33點或6.94％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌6.40％、輝達下跌4.70％、博通下跌5.05％、特斯拉下跌9.52％、SpaceX下跌6.89％。記憶體類股方面，美光下跌10.16％、Sandisk下跌13.85％，SK海力士ADR股價下跌8.86％。根據《CNBC》報導，與AI相關的股票，尤其是那些與晶片產業和資料中心相關的股票，連續第二天下跌。投資者擔心，民主黨的大勝可能意味著，全國範圍內的AI建設將受到更嚴格的監管，晶片股普遍下挫。Tandem Investment Advisors的投資經理華森（Jordan Watson）表示，資金從AI概念股流出的輪動現象可能只是暫時的，「隨著投資人消化選舉結果及潛在的政策影響，我們可能會面臨更劇烈的波動」。雖然美股昨日上演慶祝行情大漲，但華森強調，「我不認為週三是一個市場警報解除的信號，相反地，這更像是在呼籲大家理性看待投入AI基礎設施建設的資金規模，以及這些投資未來能否產生投資人所預期的回報」。因投資人預估民主黨可能施壓川普結束伊朗戰爭，美國西德州原油價格於週三跌破每桶90美元大關，不過油價在週四止跌回升。西德州原油上漲近2％，重新逼近每桶90美元；國際布蘭特原油價格則上漲近3％，來到每桶97美元附近。