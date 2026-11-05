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國民黨高雄市長候選人柯志恩推出台語競選主題曲《我們都在》，並同步公布MV。有別於先前《世界高雄》熱血、陽光的激勵風格，《我們都在》以溫暖抒情的曲調，回顧柯志恩四年來深耕高雄的足跡。柯志恩表示，四年前從自己一個人來到高雄，到如今身邊聚集一群並肩打拚的夥伴與支持者，希望能將這首歌送給每一位一路陪她走到這裡的人。MV一開頭是柯志恩四年前在台上致詞的畫面，她感性承諾「一定會留在高雄」，繼續和鄉親一起打拚。四年來，她始終堅守承諾，在高雄定居、走遍38區；除了在市場與街頭和鄉親握手、聊天，也在立委任內一次次搭乘高鐵南北奔波，在高雄與立法院之間來回。MV中也帶到柯志恩在辦公桌前，親筆寫下「夢想海港，世界雄心」，柯志恩說，這不只是一句競選口號，更是自己對高雄的想像—高雄不只是台灣的南方，更是該讓世界看見的地方。MV中也記錄了柯志恩揭發美濃大峽谷事件，以及豪雨期間與市議員四處涉水、走進災民家中勘災的畫面；柯志恩在廟埕前向鄉親許下承諾：「我在說、神明在聽，我在做、神明在看，所以不能說謊。」她承諾一定會把市長做好做滿，將下半輩子的餘生奉獻給高雄。柯志恩感性說道，自己會用顧家庭的心情，照顧高雄這個大家庭，讓後代子孫記得，2026年曾經選出一位有愛心、善良、正直的女市長。《我們都在》由台灣音樂人朱康創作，他過去也曾為新竹市長高虹安創作競選歌曲《新竹有安》，以及民眾黨黨慶歌曲《這條路咱袂孤單》、《穩穩地走》等。朱康表示，希望這首歌用台語唱出高雄人最真摯的情感，也讓大家更認識「柯志恩」：一個對世界充滿好奇、對孩子與學生始終牽掛，對答應過的事情認真，直率、有話直說，同時具有正義感與行動力的人。朱康指出，柯志恩曾經北漂，也曾看過世界不同的風景，擁有不一樣的視野，但高雄始終是她掛念的地方；身為老師與母親，她在意孩子、也在意這座城市的未來。因此，希望歌曲同時擁有母親與老師般的溫暖，並傳達出面對困難時願意挺身而出的堅毅與勇氣。