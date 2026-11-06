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▲凱撒飯店連鎖將於「2026 ITF台灣國際旅展」推出餐券買一送一，每天10:00限量開搶，拿去吃蓮花餐廳泰式南洋料理吃到飽，將享有4.1折優惠。（圖／翻攝板橋凱撒官網）

▲旅展現場加碼優惠，台北寒舍艾美酒店的吃到飽餐廳「探索廚房」最優將下殺38折。（圖／記者葉政勳攝）

▲在旅展現場買台北晶華酒店「栢麗廳」有加碼優惠。（圖／台北晶華提供）

▲「敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券(6+1+1張/套)」每套7800元」，是在旅展現場獨有的優惠。（圖／六福集團提供）

▲台北美福大飯店將在旅展現場推出彩匯自助餐廳餐券有最低6.9折起優惠。（圖／台北美福大飯店提供）

2026「ITF台灣國際旅展」將於今（6）日至11月9日於台北南港展覽館一館盛大登場。多家飯店推出的吃到飽餐券，是民眾最為關心的產品之一。今年飯店不僅有線上旅展，許多家還加碼在實體旅展推現場獨有優惠，像是寒舍集團旗下三家飯店buffet，限量推出優惠券又再下殺5折折扣，相較原始餐價低至37折；台北凱撒也有聯合餐券買一送一，拿去吃泰國南洋料理，變成僅41折。《NOWNEWS今日新聞》整理5大集團旗下共計9家餐廳的吃到飽券，在旅展現場才有的優惠，詳細折扣資訊一次看。凱撒飯店連鎖在台北國際旅展現場推現場限定優惠，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。寒舍集團集結旗下四大飯店品牌推出一系列優惠，最引人矚目的，莫過於旅展現場限定、每日限量50組的精選商品5折起優惠，必搶的吃到飽餐券包含台北喜來登的「十二廚」、台北寒舍艾美的「探索餐廳」與礁溪寒沐的「MU TABLE」。首日推出住宿券優惠，礁溪寒沐酒店 四人一泊一食家庭連通房住宿券1張原價1萬6800元，活動價8400元。礁溪寒沐酒店的「MU TABLE」正巧全新改裝開幕，嶄新用餐空間與精選美饌，旅展現場推出「MU TABLE 平日單人自助午餐券」4張，旅展價4200元，限量50組再享5折優惠價2100元，寒舍艾美酒店的「探索廚房」的旅展現場優惠，推出「探索廚房平日自助餐券」4張，旅展價8200元，限量50組再享5折優惠4100元，有「Buffet 之王」美譽的「十二廚平日自助午餐」推出4張旅展價5000元，限量50組5折優惠價2500元（原價6556元），等於平均每人只要625元。單筆滿1萬2000元，加碼參加抽獎(限量1000名)，有機會獲得：寒舍 × 春池玻璃 永續限定玻璃杯、集團四館大廳酒吧飲料券、APP餐飲抵用金500元、集團四館客房抵用金500元2張、聯合住宿券1張 (限量10名)晶華酒店集團兩大buffet都有優惠餐券，位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日午餐及下午茶皆祭出單人10張套票優惠，泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，等於每張880元，優惠一：現場單筆消費每滿1萬元，即贈500元餐飲抵用券2張，依滿額倍數贈送。優惠二：每日前50名現場消費滿1萬元的朋友，再加贈栢麗廳平日下午茶招待券1張。展場現場每日11:00、15:00推出餐券限時優惠， 超人氣Buffet敘日全日餐廳午晚餐餐期無限供應風味泰國蝦、生食級干貝柱等，並可暢饗本季季節限定主題「異國海鮮季」百道異國美饌，享受地中海茄醬橄欖焗海鮮、爐烤茴香鱸魚、金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋等特色餐點。另外，台北美福飯店同樣在旅展現場也有限定優惠，旗下buffet「彩匯自助餐廳」推出限定快閃活動，《彩匯自助晚餐單人券》優惠價1600元，原價2288元，等於是約6.9折優惠，每日下午三點準時開賣，限量60組，每人限購2張。