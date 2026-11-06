2026「ITF台灣國際旅展」將於今（6）日至11月9日於台北南港展覽館一館盛大登場。多家飯店推出的吃到飽餐券，是民眾最為關心的產品之一。今年飯店不僅有線上旅展，許多家還加碼在實體旅展推現場獨有優惠，像是寒舍集團旗下三家飯店buffet，限量推出優惠券又再下殺5折折扣，相較原始餐價低至37折；台北凱撒也有聯合餐券買一送一，拿去吃泰國南洋料理，變成僅41折。《NOWNEWS今日新聞》整理5大集團旗下共計9家餐廳的吃到飽券，在旅展現場才有的優惠，詳細折扣資訊一次看。
📍凱撒飯店集團（台北凱撒「Checkers」、板橋凱撒「蓮花餐廳」）
凱撒飯店連鎖在台北國際旅展現場推現場限定優惠，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，每張售價890元還享有買一送一，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用。
若是拿來到板橋凱撒蓮花餐廳享用泰式南洋料理點菜吃到飽且周日晚餐使用，2人品嚐特價890元，原價是2156元，等於是享有4.1折優惠。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。
📍寒舍集團（台北喜來登「十二廚」、台北寒舍艾美「探索餐廳」、礁溪寒沐「MU TABLE」）：
寒舍集團集結旗下四大飯店品牌推出一系列優惠，最引人矚目的，莫過於旅展現場限定、每日限量50組的精選商品5折起優惠，必搶的吃到飽餐券包含台北喜來登的「十二廚」、台北寒舍艾美的「探索餐廳」與礁溪寒沐的「MU TABLE」。
▪️11月6日：
首日推出住宿券優惠，礁溪寒沐酒店 四人一泊一食家庭連通房住宿券1張原價1萬6800元，活動價8400元。
▪️11月7日：
礁溪寒沐酒店的「MU TABLE」正巧全新改裝開幕，嶄新用餐空間與精選美饌，旅展現場推出「MU TABLE 平日單人自助午餐券」4張，旅展價4200元，限量50組再享5折優惠價2100元，MU TABLE平日自助午餐4人原價5632元，等於是37折優惠。
▪️11月8日：
寒舍艾美酒店的「探索廚房」的旅展現場優惠，推出「探索廚房平日自助餐券」4張，旅展價8200元，限量50組再享5折優惠4100元，探索廚房平日自助餐4人用餐原價1萬472元，等於是39折優惠。
▪️11月9日：
旅展現場優惠有「Buffet 之王」美譽的「十二廚平日自助午餐」推出4張旅展價5000元，限量50組5折優惠價2500元（原價6556元），等於平均每人只要625元。平日自助午餐原價1490元+10%，因此等於是下殺38折的優惠。
現場再加碼滿額優惠：
單筆滿1萬2000元，加碼參加抽獎(限量1000名)，有機會獲得：寒舍 × 春池玻璃 永續限定玻璃杯、集團四館大廳酒吧飲料券、APP餐飲抵用金500元、集團四館客房抵用金500元2張、聯合住宿券1張 (限量10名)
📍晶華酒店集團（栢麗廳、泰市場）：
晶華酒店集團兩大buffet都有優惠餐券，位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日午餐及下午茶皆祭出單人10張套票優惠，平日午餐四人券下殺至7折，售價5199元，等於每張1300元；也有平日下午茶四人券下殺至7.1折，售價3699元，每張925元。泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，等於每張880元，是68折的超殺折扣。
另外加碼旅展現場優惠：
優惠一：現場單筆消費每滿1萬元，即贈500元餐飲抵用券2張，依滿額倍數贈送。
優惠二：每日前50名現場消費滿1萬元的朋友，再加贈栢麗廳平日下午茶招待券1張。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
展場現場每日11:00、15:00推出餐券限時優惠， 超人氣Buffet「敘日全日餐廳平日午晚餐 (6+1+1張/套) 每套7800元」，買六張限時加碼送一張平日午晚餐券及一張下午茶餐券，即線上旅展沒有送的下午茶券，在旅展現場獨有送出。
敘日全日餐廳午晚餐餐期無限供應風味泰國蝦、生食級干貝柱等，並可暢饗本季季節限定主題「異國海鮮季」百道異國美饌，享受地中海茄醬橄欖焗海鮮、爐烤茴香鱸魚、金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋等特色餐點。
📍台北美福飯店「彩匯自助餐廳」
另外，台北美福飯店同樣在旅展現場也有限定優惠，旗下buffet「彩匯自助餐廳」推出限定快閃活動，《彩匯自助晚餐單人券》優惠價1600元，原價2288元，等於是約6.9折優惠，每日下午三點準時開賣，限量60組，每人限購2張。
我是廣告 請繼續往下閱讀
凱撒飯店連鎖在台北國際旅展現場推現場限定優惠，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，每張售價890元還享有買一送一，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用。
若是拿來到板橋凱撒蓮花餐廳享用泰式南洋料理點菜吃到飽且周日晚餐使用，2人品嚐特價890元，原價是2156元，等於是享有4.1折優惠。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。
📍寒舍集團（台北喜來登「十二廚」、台北寒舍艾美「探索餐廳」、礁溪寒沐「MU TABLE」）：
寒舍集團集結旗下四大飯店品牌推出一系列優惠，最引人矚目的，莫過於旅展現場限定、每日限量50組的精選商品5折起優惠，必搶的吃到飽餐券包含台北喜來登的「十二廚」、台北寒舍艾美的「探索餐廳」與礁溪寒沐的「MU TABLE」。
▪️11月6日：
首日推出住宿券優惠，礁溪寒沐酒店 四人一泊一食家庭連通房住宿券1張原價1萬6800元，活動價8400元。
▪️11月7日：
礁溪寒沐酒店的「MU TABLE」正巧全新改裝開幕，嶄新用餐空間與精選美饌，旅展現場推出「MU TABLE 平日單人自助午餐券」4張，旅展價4200元，限量50組再享5折優惠價2100元，MU TABLE平日自助午餐4人原價5632元，等於是37折優惠。
▪️11月8日：
寒舍艾美酒店的「探索廚房」的旅展現場優惠，推出「探索廚房平日自助餐券」4張，旅展價8200元，限量50組再享5折優惠4100元，探索廚房平日自助餐4人用餐原價1萬472元，等於是39折優惠。
▪️11月9日：
旅展現場優惠有「Buffet 之王」美譽的「十二廚平日自助午餐」推出4張旅展價5000元，限量50組5折優惠價2500元（原價6556元），等於平均每人只要625元。平日自助午餐原價1490元+10%，因此等於是下殺38折的優惠。
現場再加碼滿額優惠：
單筆滿1萬2000元，加碼參加抽獎(限量1000名)，有機會獲得：寒舍 × 春池玻璃 永續限定玻璃杯、集團四館大廳酒吧飲料券、APP餐飲抵用金500元、集團四館客房抵用金500元2張、聯合住宿券1張 (限量10名)
晶華酒店集團兩大buffet都有優惠餐券，位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日午餐及下午茶皆祭出單人10張套票優惠，平日午餐四人券下殺至7折，售價5199元，等於每張1300元；也有平日下午茶四人券下殺至7.1折，售價3699元，每張925元。泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，等於每張880元，是68折的超殺折扣。
另外加碼旅展現場優惠：
優惠一：現場單筆消費每滿1萬元，即贈500元餐飲抵用券2張，依滿額倍數贈送。
優惠二：每日前50名現場消費滿1萬元的朋友，再加贈栢麗廳平日下午茶招待券1張。
展場現場每日11:00、15:00推出餐券限時優惠， 超人氣Buffet「敘日全日餐廳平日午晚餐 (6+1+1張/套) 每套7800元」，買六張限時加碼送一張平日午晚餐券及一張下午茶餐券，即線上旅展沒有送的下午茶券，在旅展現場獨有送出。
敘日全日餐廳午晚餐餐期無限供應風味泰國蝦、生食級干貝柱等，並可暢饗本季季節限定主題「異國海鮮季」百道異國美饌，享受地中海茄醬橄欖焗海鮮、爐烤茴香鱸魚、金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋等特色餐點。
📍台北美福飯店「彩匯自助餐廳」
另外，台北美福飯店同樣在旅展現場也有限定優惠，旗下buffet「彩匯自助餐廳」推出限定快閃活動，《彩匯自助晚餐單人券》優惠價1600元，原價2288元，等於是約6.9折優惠，每日下午三點準時開賣，限量60組，每人限購2張。