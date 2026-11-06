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▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild） 返台記者會一開始就說了一口流利的中文來表示他對台灣的熱愛。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.05）

「大家好我是『費仔』，很開心回到台灣，謝謝大家一直以來的支持。」台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）昨（5）日在訪台記者會用中文打招呼，成為記者會一大亮點。他透露，在球季間有積極學習中文，即便不容易仍會想繼續進步。費爾柴德表示，此次除了與家人同遊台灣，也會與經典賽隊友「台灣隊長」陳傑憲碰面。費爾柴德在2月底快閃來台，是為了備戰經典賽，當時他僅會說「你好」、「謝謝」等簡單中文。但這次訪台，費爾柴德中文明顯進步不少，在記者會上說了一長串中文。他透露，自己中文確實有進步，「我在球季中有請家教，每週會上幾次的中文課。」費爾柴德坦言，學習中文一點都不容易，且自認還是初學者階段，「但我學習到很多，而且想繼續學習中文。」費爾柴德此次訪台，除了舉辦訓練營，更多的是帶母親與家人深入了解台灣，「這是媽媽12歲移居美國後首次回到台灣，我們非常享受在這裡的生活，有點像是在加州。」費爾柴德直言，台灣人真的很熱情，「我愛這裡的人們，我常告訴別人，我媽媽是我認識的人當中最好的人。而我認為，這證明了她的成長背景以及塑造她、影響她的台灣人民，這次回來，絕對證實了這點。」費爾柴德也笑說，很難用言語形容自己對台灣的感受，「台灣是除了我的家鄉外另一個家。」雖然是台裔球員，費爾柴德卻坦言在經典賽前，對台灣其實不是很了解，也不清楚台灣人對棒球有多熱情，「但我們球迷在經典賽時卻是最多的，就算遇到日本隊，球迷人數也不輸，這讓我瞬間領悟到，台灣人有多熱愛棒球。」費爾柴德透露，經典賽後與中華隊隊友都透過社群保持聯繫，此次訪台，也預定會跟「台灣隊長」陳傑憲吃飯、敘舊。