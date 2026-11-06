台灣國際旅展今日開跑，多家飯店推出線上旅展優惠活動，其中最狂的是，寒舍集團推出優惠券又再加碼「限量買一送一」優惠，今日10：00就將開搶「台北喜來登十二廚平日雙人自助下午茶券」，旅展特價1600元，今日再加碼5折優惠，1張雙人券只要800元（原價2178元），下殺只要37折，等於每人只要400元，就能享有十二廚的下午茶吃到飽，相當優惠。
寒舍集團集結旗下四大飯店品牌推出一系列優惠，其中必搶產品，就是大特價的吃到飽券。寒舍集團針對會員推出優惠券再加碼「限量買一送一」活動，今日10：00將開賣「台北喜來登十二廚平日雙人自助下午茶券」，旅展特價1600元，今日再加碼5折優惠，1張雙人券只要800元（原價2178元）。
因為限量僅有50組，因此完全拼手速。提醒想要預購前，記得先註冊為會員，只要簡單以手機號碼就能完成註冊。
🟡十二廚線上旅展會員獨享「優惠券加碼5折」活動：
時間：11月6日當日上午10點開搶
預訂平台：寒舍集團線上旅展官網（需先註冊會員）
內容：「台北喜來登十二廚平日雙人自助下午茶券」旅展售價1600元再加碼5折優惠，1張雙人券只要800元（原價2178元），下殺只要37折，等於每人只要400元，就能吃到五星飯店的下午茶吃到飽。
限量：50組
使用限制：券張可兌換優惠日期為2026年11月01日 ~ 2027年10月29日，逾期視同等值現金抵用券
台北美福飯店推超值美食通用券 4.6折吃米其林一星餐廳
想搶超優惠餐券，還有台北美福大飯店自即日起至11月26日推出線上旅展，人氣最高的彩匯自助餐廳，推出午餐或晚餐單人券買一套8張，除了加贈一張外，再享下午茶餐券一張，最優打到6.1折。
另外也有《超值美食通用券》，集結飯店四大人氣餐廳，多達10款精選餐點皆可兌換，買套券6張送1張，售價2萬1966元，總價值4萬7432元，約是4.6折優惠，建議可使用在2026年再度蟬聯米其林一星肯定的米香台菜餐廳，推出適合親友共享的「三人合菜」及「三饗餐」，嚴選經典台菜佳餚，展現細膩而道地的台灣風味。
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因為限量僅有50組，因此完全拼手速。提醒想要預購前，記得先註冊為會員，只要簡單以手機號碼就能完成註冊。
時間：11月6日當日上午10點開搶
預訂平台：寒舍集團線上旅展官網（需先註冊會員）
內容：「台北喜來登十二廚平日雙人自助下午茶券」旅展售價1600元再加碼5折優惠，1張雙人券只要800元（原價2178元），下殺只要37折，等於每人只要400元，就能吃到五星飯店的下午茶吃到飽。
限量：50組
使用限制：券張可兌換優惠日期為2026年11月01日 ~ 2027年10月29日，逾期視同等值現金抵用券
台北美福飯店推超值美食通用券 4.6折吃米其林一星餐廳
想搶超優惠餐券，還有台北美福大飯店自即日起至11月26日推出線上旅展，人氣最高的彩匯自助餐廳，推出午餐或晚餐單人券買一套8張，除了加贈一張外，再享下午茶餐券一張，最優打到6.1折。
另外也有《超值美食通用券》，集結飯店四大人氣餐廳，多達10款精選餐點皆可兌換，買套券6張送1張，售價2萬1966元，總價值4萬7432元，約是4.6折優惠，建議可使用在2026年再度蟬聯米其林一星肯定的米香台菜餐廳，推出適合親友共享的「三人合菜」及「三饗餐」，嚴選經典台菜佳餚，展現細膩而道地的台灣風味。