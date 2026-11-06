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現烤焦脆不能錯過！Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈真實口感曝

▲Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈外表炙燒出焦香糖殼。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，一口咬下薄脆糖殼、擠出綿軟卡士達，奶香十足，好罪惡好療癒。

▲Krispy Kreme「經典烤布蕾」60元，裡層還有卡士達。（圖／記者蕭涵云攝）

記者認為酸甜風味很明亮，適度平衡外層的甜膩。

▲Krispy Kreme全新「香橙烤布蕾」67元，香橙果餡酸香解膩。（圖／記者蕭涵云攝）

Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈搭配飲品優惠！8門市限時開搶

▲Krispy Kreme烤布蕾系列甜甜圈限時開賣中。（圖／記者蕭涵云攝）

I’m donut？台灣脆皮甜甜圈來了！3款新品推薦

▲I’m donut生甜甜圈推薦台灣脆皮鮮奶、葡萄焦糖乳酪鮮奶油、蜜柑優格3款口味。（圖／記者蕭涵云攝）

甜點控等了一年！Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回來了，去年爆紅瘋搶還提早完售，即日起至11月18日限時快閃回歸，還推出全新口味「香橙烤布蕾」，全台8家指定門市限量販售，菜單價格一覽。《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，真實口感曝光。Krispy Kreme將美式鬆軟甜甜圈結合法式烤布蕾，「烤布蕾甜甜圈」每一顆在門市現場手工炙燒出金黃焦糖脆殼，迸發誘人香氣！形成外脆內軟的雙重口感，讓人愛不釋口。鬆軟甜甜圈中還藏有香甜滑順的牛奶卡士達，搭配手工炙燒的薄脆焦糖外衣，則主打酸甜香橙果餡、頂層點綴一片香橙果乾圓片，，推薦下午茶套餐就這樣吃最開心。「烤布蕾甜甜圈」販售門市：板橋環球、美麗華、新光A8、南港環球、新店裕隆城、桃園環球A8、桃園遠百、新竹SOGO，共8家門市。提醒大家，台北站前門市、南京復興門市不販售此系列。富錦樹集團引進的東京生甜甜圈專門店「I’m donut？」，決定將獨家限定「台灣脆皮鮮奶」正式納入常態販售，記者開箱吃到酥脆外層包覆輕盈柔軟的內裡，口感很討喜。台北店11月還回歸人氣「蜜柑優格」；再推出季節限定的「葡萄焦糖乳酪鮮奶油」，吃得到苦甜可可風味裡迸發清爽酸甜的果香。