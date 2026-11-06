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中信兄弟隊長王威晨昨（5）日行使自由球員（FA）權利，成為本季唯一一位投入自由市場的球員。面對頭號球星宣告FA，兄弟球團表示尊重，並指出與選手保持良好溝通，將持續針對合約進行討論。王威晨則在昨晚透過社群表達想法，直言FA權利是對球員長期投入與穩定貢獻的一種肯定，他也說，希望宣告FA對自己與球隊而言，都能有正面的意義，並強調自己對棒球的熱愛、持續追求進步的心都不會改變。現年35歲的王威晨，是兄弟傳奇球星「萬人迷」王光輝的兒子，2015年選秀第13輪入隊，本季出賽100場，敲出102安、1轟、47分打點，打擊率2成92。在與兄弟走完2年複數年合約（月薪84萬）後，王威晨在自由球員截止日前宣告行使FA，成為今年球季唯一一位投入自由市場的球員。對於王威晨提出FA，兄弟球團回應，「球團近期持續與王威晨保持良好溝通，王威晨一直是中信兄弟團隊中相當重要的一員，球團也已就合約相關想法與球員進行交流。」兄弟球團指出，尊重王威晨行使自由球員權利的決定，後續也將持續與經紀公司保持溝通，針對合約事宜進一步討論。王威晨也在昨晚透過社群表達想法，「自由球員權利是每位符合資格球員的權益，也是對球員長期投入與穩定貢獻的一種肯定，很高興看到近年來越來越多球員行使這項權利，讓自由球員制度逐漸受到更多關注與理解，相信對球員的職涯發展、球隊的整體規劃，以及職棒環境的發展，都是正向的事情。」王威晨指出，經過與球團及經紀公司溝通後，決定行使今年的自由球員權利，也非常感謝球團對球員行使自由球員權利想法的理解與尊重，「希望這個決定不只是對自身職涯的一份肯定，也希望這個決定，對自己與球隊而言，都能有正面的意義。」王威晨表示，後續相關事宜將持續委由經紀公司與球團討論，也謝謝所有球迷的支持與鼓勵，「無論如何，對棒球的熱愛、全力以赴的態度與持續追求進步的心都不會改變。」