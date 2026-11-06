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《我內心的糟糕念頭》連載8年半完結！最終第14卷今天發售

▲《我內心的糟糕念頭》歷經約8年半連載正式完結，最終單行本第14卷於11月6日在日本發售，封面可見市川京太郎與山田杏奈身穿制服、胸前別著畢業胸花。（圖／翻攝自秋田書店）

《我內心的糟糕念頭》在演什麼？陰沉少年愛上校園美少女

▲《我內心的糟糕念頭》動畫第3季確定2027年4月開播。（圖／翻攝自《我內心的糟糕念頭》動畫官方）

《我內心的糟糕念頭》動畫第3季確定！2027年4月開播、最新PV公開

日本人氣戀愛漫畫《我內心的糟糕念頭》迎來完結！由漫畫家櫻井紀雄創作的這部青春戀愛作品，自2018年開始連載，歷經約8年半，終於在今年9月15日畫下句點，最終單行本第14卷今（6）日在日本發售，同步推出附贈200頁紀念畫集的特裝版。雖然漫畫完結，但粉絲不用太難過，因為電視動畫第3季已確定將於2027年播出，市川京太郎與山田杏奈的戀愛故事還會繼續登上螢幕。《我內心的糟糕念頭》由日本漫畫家櫻井紀雄創作，2018年3月開始連載，後來轉往秋田書店旗下漫畫平台「Champion Cross」刊登。作品於2026年9月15日公開最終話，正式結束長達約8年半的連載，最終單行本第14卷則選在今天11月6日上市，為市川京太郎與山田杏奈的青春故事留下完整紀錄。為了紀念作品完結，出版社秋田書店除了推出一般版單行本，還特別準備附贈「市川京太郎的第十二中學畢業紀念冊畫集」的特裝版，收錄約200頁插畫內容，讓讀者收藏兩人一路走來的青春回憶。秋田書店也在11月2日至8日期間，於日本東京澀谷車站刊登完結紀念廣告，將讀者投稿的祝福訊息製作成大型看板，替這部陪伴粉絲多年的漫畫送上畢業祝福。此外，官方預定於今天日本時間中午12時、台灣時間上午11時公開完結紀念影片。《我內心的糟糕念頭》故事圍繞著患有嚴重中二病、個性陰沉的國中男生「市川京太郎」，以及班上人氣最高、外型亮眼又有些天然呆的美少女「山田杏奈」。兩人原本就像生活在完全不同的世界，市川甚至經常幻想各種陰暗情節，但隨著相處時間增加，他逐漸發現山田並不像自己想像中那樣遙不可及，原本古怪的關注也慢慢轉變成喜歡。作品最大的魅力，就是沒有讓男女主角一開始便陷入熱戀，而是透過日常生活中的小互動，慢慢描寫兩人從陌生、在意、害羞到逐漸理解彼此的過程。無論是市川面對感情時的不知所措，還是山田不經意流露的直率與溫柔，都讓不少讀者看得心癢癢，也讓這部作品成為近年備受歡迎的青春戀愛漫畫。《我內心的糟糕念頭》電視動畫第1季於2023年播出，第2季則在2024年登場，細膩的感情描寫與角色互動受到許多觀眾喜愛，2026年更推出結合電視動畫內容與全新畫面的劇場版。如今官方宣布動畫第3季將於2027年4月開播，並同步公開全新主視覺圖及首支前導預告PV。最新PV除了呈現市川與山田交往後的互動，還能看見同班同學關根萌子、市川的姊姊市川香菜，以及香菜的樂團成員桃山晶等角色登場，就連市川小學時期的朋友木下也出現在畫面中。預告最後更以山田大方宣告「我正在和京太郎交往！」作為結尾，讓粉絲更加期待兩人接下來的戀愛故事。