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效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙結束旅日第一個賽季，近期接受軟銀隊官方頻道訪問。被問到為何未參加奪冠啤酒浴，徐若熙坦言，覺得自己今年貢獻不多，因此在旁看著隊友開心就很滿足。徐若熙表示，旅日首年的最大收穫就是知道自己的不足之處，並從中去修正，讓自己成為更好的先發投手。旅日首年，徐若熙在例行賽共出賽8場，拿下2勝3敗、防禦率4.81。7月中接受腰部手術，原本預估需要2至3個月才能重返賽場，但他展現驚人的恢復速度，在例行賽尾聲回歸，以後援身分登板2場，合計投3局僅失1分，並被帶入高潮系列賽決勝輪與日本大賽，但最後並未獲得登板機會。徐若熙表示，很開心旅日第一年就可以隨隊參加日本大賽並奪下冠軍。談到在高潮系列賽與「日本一」未登板，徐若熙說，「（教練團）種種原因都考量進去，再加上我不是中繼、後援出身的投手，明年目標還是以先發為主。」被問到為何沒參加球隊奪冠的啤酒浴，徐若熙坦言，「覺得今年貢獻上沒有特別多，在旁邊看著大家開心就很滿足了。」回顧旅日第一個賽季，徐若熙表示已逐漸習慣當地的步調與節奏，「最大收穫是知道自己不足、需要加強的地方，心裡有個底，休賽季要如何加強自己，讓自己成為更好的先發投手。」談到中職、日職的不同，徐若熙笑說，「一直坐飛機跟新幹線，有時候會比較疲勞一點，但大致上沒什麼差異。」被問到近期學到的日文，徐若熙苦笑表示，「受傷後暫停日文課，一直在忙復健，所以前陣子沒上課，不好意思！」他也低頭鞠躬道歉。談到明年球季目標，徐若熙直言，「當然是可以把先發角色做好，為球隊繼續貢獻。」